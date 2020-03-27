18 раз, когда в такси произошла захватывающая история

Привез пассажиров в аэропорт Домодедово. Высадил, и тут же прилетает новый заказ — в Балашиху. Выходит мужик, кидает 2 сумки назад и садится вперед. Едем, болтаем ни о чем. Доезжаем до места, он расплачивается и топает в сторону подъезда. Окрикиваю:

— Мужик, сумки забыл!

Тот оборачивается и удивленно:

— Какие сумки?

Потом с расширяющимися глазами:

— Блин! Жену в аэропорту забыли!

Пришлось возвращаться. © CucuRuku / Pikabu