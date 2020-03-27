18 раз, когда в такси произошла захватывающая история
Со стороны может показаться, что работа в такси рутинна, однообразна и скучна. Но герои нашей подборки точно знают, что некоторые из поездок превращаются в увлекательное приключение или заканчиваются курьезами. Таковы, например, истории о валюте в салатах, об интровертах в салоне и водителе-волшебнике.
Люди в интернете — и таксисты, и их клиенты — делятся своими запоминающимися поездками, а AdMe.ru приводит самые оригинальные из них.
- Работаю в такси. Видимо, я тот самый вымирающий вид водителей, которые любят тихие и молчаливые поездки. Во избежание посторонних разговоров я поступил следующим образом: распечатал надпись «Водитель глухонемой, музыка играет для вас, пассажиров».
Схема оказалась космической — люди молчали. Но удивляли меня некоторые девушки, которые задавали вопрос:
— А вы правда глухонемой?
Я, глядя на них удивленно, просто кивал в ответ, мол, да. © RedMan86 / Pikabu
- Вез в новогоднюю ночь подвыпившую девушку с сумками в танцевальный клуб. По дороге выслушал слезливую историю о том, как она только что, вот буквально прямо сейчас, рассталась с парнем. Приезжаем, время платить. Не моргнув глазом сообщает, что денег у нее нет, поэтому она собирается расплатиться со мной... салатами, и начинает доставать из сумок контейнеры с оливье и прочим. © alienenok / Pikabu
-
Привез пассажиров в аэропорт Домодедово. Высадил, и тут же прилетает новый заказ — в Балашиху. Выходит мужик, кидает 2 сумки назад и садится вперед. Едем, болтаем ни о чем. Доезжаем до места, он расплачивается и топает в сторону подъезда. Окрикиваю:
— Мужик, сумки забыл!
Тот оборачивается и удивленно:
— Какие сумки?
Потом с расширяющимися глазами:
— Блин! Жену в аэропорту забыли!
Пришлось возвращаться. © CucuRuku / Pikabu
- Подвозил нескольких парней, которые собирались отправиться к другу в номер отеля, чтобы отдохнуть и выпить. С собой у них был мешок для мусора, полный пива. По дороге они передумали и решили отправиться прямиком в бар. Когда мы подъехали к заведению, они вышли, оставив мешок. Я сказал им об этом, а они заявили, что я могу забрать его в качестве чаевых. © Kahlvin / Reddit
- Таксую вечером. Приезжаю на вызов, садится девушка и уточняет адрес. Поздоровались, и девушка спрашивает: «Через сколько мы приедем?» Смотрю в навигатор — там 25 минут. Говорю с запасом на светофоры и пробки: «Примерно 25–30 минут». Она берет телефон, звонит и говорит: «Буду через 11 минут». Так как время вечернее, доехали спокойно, без пробок, но за это время ей звонили 2 раза и спрашивали, где она. Объясните мне, зачем врать, чтобы потом врать? © vadosoo19312 / Pikabu
- Вечер. Погода ужасная, дождь, сильный ветер. Настроение угрюмое. Довез пассажира до назначенного места, завершаю поездку, как вдруг он задает мне вопрос:
— Скажите, в чем заключается взаимоуважение между клиентом такси и исполнителем?
Я, нахмурив бровь, задумался, но все же ответил:
— Когда клиент оформляет корректно заказ, выходит без опоздания и за положительную поездку не ждет сдачи в 3 рубля. Водитель вежлив, внимателен на дороге и не ждет, когда его попросят помочь человек с багажом, беременная женщина или человек на костылях...
Не успел я закончить свое высказывание, как парень хлопнул дверью и ушел, недоплатив мне 5 рублей. © RedMan86 / Pikabu
- Недавно я поверила в мгновенную карму. Сел ко мне в такси молодой человек, попросил отвезти вот прям через дорогу, к соседнему дому. Сказал, денег нет, закинет на баланс, я оставила номер, он ушел. Но деньги так и не пришли. Что ж, ну ладно, сумма-то меньше полтинника, не страшно. Работаю дальше, через пару часов садятся девушки и говорят: «Ой, а у вас тут что-то лежит». Паспорт! Стала мучительно думать, чей это паспорт, и тут меня осенило! Нашла того парня в соцсети, написала. На следующий день позвонил, извинялся насчет долга. Поехала и отдала паспорт, он сунул мне сотку, а взгляд на меня так и не поднял. Ну что тут сказать, следите за вещами и не обманывайте таксистов, Земля-то круглая! © ZlayaZaya666 / Pikabu
- В 1998 году мобильников не было, вызвать такси было проблемой. Как-то компанией решили поздно вечером в магазин сгонять. Вышли такси ловить. Стоим болтаем, и тут останавливается икарус — старый такой, желтый, кто-то еще, возможно, помнит такие. Мы говорим, мол, нам автобус не нужен, мы такси ловим. Водитель спрашивает, куда нам надо. Отвечаем. Водитель озвучивает цену, вполне адекватную, и улыбается. Я думал, это прикол какой-то, но нет. И в магазин отвез, и подождал нас, и обратно на то же место вернул. Никогда больше на таком «такси» не катался. © Razrez / Pikabu
- Мой папа некоторое время работал таксистом. Как-то раз он довез одного мужчину бесплатно. И все потому, что первым, что тот сказал, запрыгнув в салон, было: «Поезжай за той тачкой!» А мой папа всегда хотел, чтобы кто-нибудь наконец это сказал, и был вне себя от радости. © raleighstark / Reddit
- Приезжаю на заказ. Меня уже ожидают 4 пассажира «южной» внешности. Одеты в строгие дорогие костюмы, все в золотых цепях, перстнях. Как выяснилось позднее, ехали на свадьбу. Садятся, называют конечную точку. Один, глядя на часы, говорит другому с характерным акцентом:
— Слющай, опаздываем, да?
— Если вадытэл бистро паедэт — успеем...
Я говорю:
— Быстро только до перегона можно, а на перегоне постоянно милиция с радаром стоит. Так что там никак.
Первый, немного подумав, выдает:
— А ты скажешь им, что эти люди пообещали зарэзать тибя, как барана, если на свадьбу апаздают.
Тут я просто сполз под руль и ржал несколько минут вместе с ними... © Regenwurm / Pikabu
- Как-то попались клиенты, которые пытались во что бы то ни стало убедить меня, что им совершенно необходимо взять с собой свою беременную козу. Пришлось вежливо отказать. © unknown / Reddit
- Однажды я ехала в такси на вечеринку на заднем сиденье с мамой. Очень аккуратно и медленно я пыталась нарисовать себе стрелки. И тут водитель остановился на обочине. «Что случилось?» — спросила моя мама. «Пусть нанесет стрелки. А то, если что-то пойдет не так, она поставит неудовлетворительную оценку за поездку». Что ж, 5 баллов этому водителю. © Jahnvi Gupta / Quora
- Опаздываю на работу, настроение паршивенькое, пришлось вызвать такси. Подъезжает колоритный мужчина, на вид лет 65, сажусь. «Здравствуйте!» — «Здравствуйте. Едем туда-то?» — «Да, туда-то». — «Уф, „везет“ мне на это место сегодня. Ладно, мне нужно подзарядиться». Достает телефон, подключает его к автомагнитоле, врубает концерт AC/DC. Едем и подзаряжаемся. Офигенно. © MannyMaru / Pikabu
- Около года назад мой друг стал таксовать. И первый его заказ был такой: 4 девушки, которые состояли в акапельной группе колледжа. Они ехали обедать и всю дорогу пели для моего друга. © Crow_T_Robot / Reddit
- Беру заказ из аэропорта — садится пара, едем. Выехали на трассу, и мне прямо в левое ухо как начало дуть! Смотрю, они окошко открыли и едут молча. А дует так неслабо, и сказать ничего нельзя, ВИП-клиенты все-таки. Где-то минут через 20 девушка спрашивает: «А можно мы окошко закроем?» — «Конечно, закройте», — отвечаю я. А потом вспомнил: я после мойки салон проветривал и, видимо, потом не все окна закрыл. Они ничего не говорят, и я не говорю. Интроверты чертовы. © Jermontaz / Pikabu
Какие курьезные ситуации в такси случались с вами?
Фото на превью © Jermontaz / pikabu