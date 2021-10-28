18 подтверждений того, что все ошибаются, но некоторые это делают феерично

Любой человек может совершить оплошность: некоторые из них можно исправить, другие — нет. Но есть уникумы, чьи промахи вызывают лишь недоумение. Ведь совершенно непонятно, зачем кому-то понадобились балкон, на который не ведет дверь, или раковина без крана. А про душ посреди коридора лучше вообще молчать.

Мы в AdMe.ru считаем, что девиз «И так сойдет!» будет жить еще очень долго. В доказательство — наша подборка.

«Мама купила стакан, увидела красивые цветы и подумала, что это выглядит мило. А я вот присмотрелась — это уже ни в какие ворота»

«Пример текста».

«Я, конечно, все понимаю, но этим же невозможно адекватно измерить температуру! Сегодня поступили вот такие чудо-термометры. Поедут обратно к поставщику»

Так в какой же стороне 5-й номер?

Это какой-то новый дизайн стоп-знака

«Эта дверь никогда не будет открыта. Наткнулся на нее в одном из австрийских спа-салонов»

Не дай своим мечтам сбыться

Опа, это же лифт из «Гарри Поттера»!

«В нашем отеле у душа нет защитных краев, и видно, насколько от этого пострадала дверь»

«Пожарная сигнализация находится рядом с камнями для тренировки скалолазов. Я чуть не наступил на нее»

«Балкон в моем отеле недоступен»

Просто раковина без крана

«Моя жена получила новый мерный стаканчик вместе с набором мисок, которые она купила. Измерения не только не имеют смысла, но и просто неправильные»

«В нашей ванной»

«Я потратил $ 12 на „противотуманную“ пленку»

Этот кусочек не крепится к остальным элементам пазла

«Часы в моем университете»

Как насчет принять душ посреди коридора?

«Друг снял квартиру, решил заглянуть под ванну, и, как бы это сказать, он шокирован. По уверениям хозяев, „ремонт делали для себя“»

«Особенно доставляет гора пены, просто набитая под ванну, безо всяких кирпичей или распорок. Да и стопочка плиток под ножками хороша».