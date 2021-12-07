18 подарков от людей, чья фантазия не ограничивается цветами и сертификатами

Исследователи говорят, что мы чувствуем себя счастливее, если радуем кого-то подарками, а не получаем их сами. Именно поэтому многим так нравится устраивать сюрпризы родным и близким.

Мы в AdMe.ru преклоняем голову перед людьми с фантазией и с удовольствием разглядываем, кому что перепало. Одни подарки попали в самое сердце, а другие знатно повеселили.

«Папа подарил велосипед. Мне 41, и я на седьмом небе от счастья!»

«Знакомьтесь, это Шторм. Сюрприз жене на ее 30-й день рождения»

«Покрывало, которое я сделала для друга по мотивам обложки альбома его любимой группы Muse»

«Подарила отцу джойстик с написанной на нем датой того памятного дня, когда он меня удочерил. Папа — лучшее, что со мной когда-то происходило»

«Продала свою приставку и большую часть коллекции обуви, чтобы купить на день рождения сыну новый ноутбук»

«Подарок от сына. Я плотник, и это будет висеть у меня на стене, пока я жив»

«Лучший папа на свете!»

«Сегодня получил это в подарок от своего пациента. Чертовски восхитительно!»

«Образец стула».

«Гостинец от папы из Сомали»

Их запах раздражает так же сильно, как и постоянные переписки не по теме в общих чатах? © louchi__ / Twitter

«Мама подарила мне на новоселье реликвию: эти ложки бабуля получила от своего крестного. Буду пользоваться с радостью и доброй памятью»

Когда так и не научился упаковывать подарки, но научился выходить из любой ситуации

«С днем рождения, Лина. P. S. Обертка такая страшненькая, потому что всю красоту мира забрала ты».

«Каждый раз, когда девчонки жалуются на подарки от мужчин, я вспоминаю сумку, которую мне подарил бывший»

«Мой друг переезжает на другой конец страны, поэтому он решил презентовать мне свой 135-летний кактус»

«Лучший подарок на день рождения!»

«Смотрите, что мне бабуля подарила. Довольная такая, говорит: „Я в магазине была, увидела это и сразу о тебе подумала“. Я бабушкин тигр»

«Подарил жене на день рождения кружку с ее любимцами. Любимцы в шоке»

«Я 42-летняя женщина, и это самый лучший рождественский подарок, который я получила в последнее время»

«Каждый Новый год встречаю в этих туфельках. Папа подарил их маме в юности, а мне достались по наследству. Им уже 60 лет!»

«Мне подарили девчонку в коробчонке! Я не шучу. Внутри оказалась умная колонка с Алисой»