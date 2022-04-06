18 почемучек, которым повезло удовлетворить свое любопытство и узнать «Что будет, если?..»

Мир вокруг может случайно превратиться в одну из серий Discovery, если просто сварить белый и бурый рис вместе. Так что порой даже в повседневной жизни можно заметить множество маленьких чудес и случайно для себя ответить на вопрос: «А что же будет, если?..»

Мы в AdMe.ru знаем, что все привычное вокруг может резко преобразиться и стать чудесным, стоит лишь быть чуточку внимательнее.

Так теперь выглядит зубная щетка, оставленная в уксусе на несколько месяцев

«У моего кота гетерохромия, и при вспышке фотоаппарата получается эффект красного глаза только на его голубой радужке — другая становится зеленой»

«Я опустил стекло, но слой льда, прилипший к нему, остался на месте»

«В моем дворе живет белка без шерсти на хвосте»

«Моя собака линяет, избавляясь от „зимней“ шерсти. Это начинается с живота и продвигается вверх к позвоночнику»



Эффект преломления света тут похож на рыбью чешую

«Фотопленка, которую я случайно использовал дважды»

Так выглядит почищенный лайм

Дерево разломало скалу и продолжило расти

Тонкая лента льда, образовавшаяся на ветке за ночь

Парень на рынке продает вот такие тройные киви

«Нам пришлось нарезать несколько тысяч бананов для марафона, и вот что случилось с ножами после этого»

Конденсат от замороженного горошка на контейнере

Лед растаял на том месте, где солнце отразилось от зеркала

«Старая банка кокосовых сливок посинела в моем холодильнике»

Дерево просто поглотило гирлянду

При совместном приготовлении в рисоварке белый рис отделяется от бурого сам по себе

«Я держу соляную лампу в ванной, и на ней начало расти это. Сталактит»