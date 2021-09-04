18 питомцев с прибабахом, которые превратили жизнь людей в сплошное приключение

Все животные, как и люди, разные, и у каждого есть свой набор уникальных черт, который делает его не похожим на остальных. Но среди них встречаются и совсем уж яркие индивидуальности. Одни любят дарить подарки, другие — получать. И лучше, если это будет шуршащая бумажечка. А кто-то вообще спит, положив голову в миску, полную корма. И ведь хозяева этих пушистиков к такому привыкли и уже совсем не удивляются.

Мы в AdMe.ru не могли сдержать смех, читая об этих животных и их привычках. А в бонусе мы припасли для вас загадку странного поведения многих котиков, которую пользователи сети, кажется, разгадали.

«Нормальные кошки: залезают в коробку. Мой кот: „О, постамент“»

«Это Пегги. И вот что она делает, когда мы чистим зубы. И так каждый раз»

«Моя собака отказывается держать фрисби как-нибудь по-другому»

«Другие кошки спят на моей одежде. А она надевает ее»

«За что Вселенная послала нам такую дурноватую животину? Когда дома жарко, она залазит под покрывало, спит»

«Потом, видимо, когда понимает, что ее щас хватит тепловой удар, вылазит и начинает ныть: „Спасите-помогите“. А когда начинаешь ее спасать — орет дурниной».

«Она всегда ищет колючие растения, чтобы о них потереться»

«Если он пьет воду, то только в такой позе»

«Каждый раз, когда мы откуда-нибудь возвращаемся, собака приносит нам подарочки. Сегодня это была бутылка кетчупа»

«Она всегда садится на мой рюкзак, когда я собираюсь уходить»

«Как понять, что ваш кот обиделся? Нет, он не гадит вам в тапки. Он показушно уходит с вашей кровати спать на коврик в туалет»

«Возможно, заглянет в поисках еды в мусорку, показывая вселенское страдание кота, которого никто не любит. Но перед этим он понюхает корм в миске и отвернется, словно это еда от предателя, а подачки ему не нужны. Но лишь одна вещь способна вернуть любовь вашего кота. Бумажечка. Шебуршащая бумажечка».

«У него куча игрушек, но, конечно, ни одна из них не сравнится с рулоном туалетной бумаги»

«Ума не приложу, почему она спит, положив голову в миску с едой»

«Мой мейн-кун выходит на улицу, даже когда там льет как из ведра. А потом садится вот так перед дверью»

«Купили кондиционер. Теперь он целый день спит, повернувшись к нему попой»

«Это Рози. Мы понятия не имеем, почему она так делает, но все равно ее любим»

«Моя кошка обожает лакомиться травками. Ее любимая — базилик»

«А мой решил сожрать авокадо посреди ночи. Я остановил его, прежде чем он успел прокусить кожуру»

А вообще, о вкусах не спорят

Бонус: «Она любит нюхать мои тапочки, но мордочка у нее всегда при этом вот такая»

На самом деле кошки так делают, когда пытаются запомнить запах. Это странно, конечно, но я слышал, что это им нужно, чтобы всегда помнить, как вы пахнете. © Expensive_Trouble / Reddit