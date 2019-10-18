18 перлов от читателей AdMe.ru, чья жизнь похожа на сценарий голливудской комедии
Реальные истории из жизни вызывают искренний смех и заряжают позитивом не меньше, чем излюбленные комедии. Порой наши друзья и родственники, которые не могут жить без сарказма и острых подколок, достойны таких же восторженных аплодисментов, как Джим Керри и Эдди Мерфи.
Мы в AdMe.ru обожаем от души посмеяться и подготовили 18 искрометных комментариев от наших читателей, которым нужно вручить отдельную награду за чувство юмора.
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Какие комичные истории случались с вами?
Фото на превью Татьяна Коломыс / Facebook