18 переписок с мужчинами, каждая из которых — готовый анекдот

Глянцевые журналы не устают убеждать нас в том, что мужчина должен быть успешным, уверенным в себе и брутальным. Но на самом деле этого часто оказывается мало, чтобы впечатлить девушку. Без природного обаяния и чувства юмора даже общение со сногсшибательным красавцем, спортсменом и бизнесменом покажется скучным и пресным.