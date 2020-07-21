18 переписок с мужчинами, каждая из которых — готовый анекдот
Глянцевые журналы не устают убеждать нас в том, что мужчина должен быть успешным, уверенным в себе и брутальным. Но на самом деле этого часто оказывается мало, чтобы впечатлить девушку. Без природного обаяния и чувства юмора даже общение со сногсшибательным красавцем, спортсменом и бизнесменом покажется скучным и пресным.
Мы в AdMe.ru очень ценим умение хорошо пошутить, а также чувство самоиронии — особенно у сильного пола. Наши сегодняшние герои точно не полезут за словом в карман, когда дело дойдет до переписки.
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А какие уморительные диалоги с мужчинами случались на вашем веку?
Фото на превью antes / pikabu, Ahmed Rabea / flickr