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18 переписок с мужчинами, каждая из которых — готовый анекдот

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Глянцевые журналы не устают убеждать нас в том, что мужчина должен быть успешным, уверенным в себе и брутальным. Но на самом деле этого часто оказывается мало, чтобы впечатлить девушку. Без природного обаяния и чувства юмора даже общение со сногсшибательным красавцем, спортсменом и бизнесменом покажется скучным и пресным.

Мы в AdMe.ru очень ценим умение хорошо пошутить, а также чувство самоиронии — особенно у сильного пола. Наши сегодняшние герои точно не полезут за словом в карман, когда дело дойдет до переписки.

1.

© 6deadalex6 / twitter

2.

© desantosrudy / twitter

3.

© amebakin / twitter

4.

© Female Memes / vk

5.

© slavacereteli / twitter

6.

© kristen_jelly / twitter

7.

© SashaZakharovaa / twitter

8.

© treschenko24 / twitter, © sibiryakis / twitter

9.

© kotalkin / twitter

10.

© InPearly / twitter, © chapeau_bleu / twitter

11.

© dedanura / pikabu

12.

© n1ss2pi32asy4t15 / pikabu

13.

© antes / pikabu, © Ahmed Rabea / flickr

14.

© Glebasik / pikabu

15.

© perepiskkii / instagram

16.

© sms_smechno / instagram

17.

© haha_sms / instagram, © jacknicholsonofficial / instagram

18.

© yamyamyam_sms / instagram

А какие уморительные диалоги с мужчинами случались на вашем веку?

Фото на превью antes / pikabu, Ahmed Rabea / flickr
9564237
19k