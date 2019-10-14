18 переписок парней с девушками, которые читаешь как увлекательный роман

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Отношения между мужчиной и женщиной веками вдохновляли творцов на создание произведений искусства, а в наш продвинутый век СМС приняли эту эстафету. В сообщениях героев данной подборки есть место романтике, драме, а иногда и триллеру. Подозрения в неверности, попытки флиртовать, шокирующие новости — все это вы найдете в нашей статье.

Мы в AdMe.ru надеемся, что все у них закончилось благополучно, а если у вас тоже есть подобные примеры переписок со своими вторыми половинками, поделитесь с нами.

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