18 переписок парней с девушками, которые читаешь как увлекательный роман
Отношения между мужчиной и женщиной веками вдохновляли творцов на создание произведений искусства, а в наш продвинутый век СМС приняли эту эстафету. В сообщениях героев данной подборки есть место романтике, драме, а иногда и триллеру. Подозрения в неверности, попытки флиртовать, шокирующие новости — все это вы найдете в нашей статье.
Мы в AdMe.ru надеемся, что все у них закончилось благополучно, а если у вас тоже есть подобные примеры переписок со своими вторыми половинками, поделитесь с нами.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.