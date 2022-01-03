18 пар влюбленных, байки из жизни которых можно травить вместо анекдотов

Найти человека, чьи разбросанные носки и странные вкусовые предпочтения вы готовы терпеть, несмотря ни на что, — задачка не из легких. Однако, встретив его, приобретаешь не только постоянную поддержку и заботу, но и собственный улучшатель настроения. Ведь теперь есть над кем по-доброму подтрунивать.

Мы в AdMe.ru радуемся за людей, чьи вторые половинки уж точно не дают им скучать. И наша фотоподборка тому доказательство.

«Муж готовит рождественский салат. Яйцо — это один из примерно 15 ингредиентов. Салат на 4 персоны»

«Мой муж подбежал ко мне весь такой взбудораженный и заявил, что нашел художника, который ваяет фигуры, похожие на меня, а потом показал это»

«Жена спросила, какой торт я бы хотел получить на свой день рождения. Я сказал, что мне всегда нравился торт-монстр из игры Breath of the Wild...»

«Я люблю этого мужчину, но что за свинство! Он оставил свои грязные носки на кухонной столешнице!»

Нет ничего красивее любимой женщины

«Кажется, я снова одна. А все потому, что мой жених нарезал манго таким образом»

«Муж сегодня вечером спросил меня, приготовила ли я ему подарок на Рождество. Тем временем уже неделю у елки стоит вот это»

«Желаю всем найти такого человека, который будет смотреть на вас, как моя девушка на официанта, который принес нам стейк»

На жену всегда можно положиться

«Наглядное представление того, сколько подушек нужно моей жене, чтобы ей комфортно спалось, и сколько достаточно мне»

«Вчера жена разозлилась, что я оставил свою кружку для кофе в раковине. Сегодня утром я увидел это (ее кружку). И что мне теперь прикажете делать?»

«Моя жена на 9-м месяце беременности. Она постоянно роняет вещи. И я все время нахожу дома такие записки»

«Подними, пожалуйста, меня».

«Вот чем занимается мой муж в свое свободное время»

«Моя девушка говорит, что это блюдо просто пальчики оближешь. Я немного встревожен»

«Мой жених сказал, что ему противен запах геля для душа, которым я моюсь, но ему нравится аромат лосьона, который я использовала на днях...»

«Между прочим, у них одинаковый запах».

Жестокий сюрприз

«У жены закончились идеи подарков»

«Рождество 2019 г. Рождество 2020 г. День рождения 2021 г., нераспакованные. Рождество 2021 г.».

«Пришел с работы и увидел новую покупку моей девушки. Мне 36, ей 45. Я озадачен. Не думал, что мы достигли того возраста, когда нужно мыться в душе сидя»