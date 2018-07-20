Эти 18 пар доказали всему миру, что в счастливых отношениях невозможно заскучать

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Счастье в гармоничных парах кроется в мелочах: это не только поддержка и понимание, но и шуточки друг над другом и над окружающей действительностью. А как иначе не сойти с ума в этом безумном мире?

AdMe.ru собрал несколько наглядных примеров, когда чувство юмора оказывается незаменимой фишкой в отношениях.

1. «Мы разыграли предложение руки и сердца, чтобы получить бесплатный десерт»

2. Когда скучаешь по своей девушке и ее накладные ресницы — единственная вещь, которая может напомнить о ней

3. Когда девушка сказала: «Иди куда хочешь»

4. Когда она говорит, что не голодна, но, может, немножко попробует твою еду

5. «Мой парень думал, что подарил мне цветы, а это просто латук»

6. Когда девушка уделяет больше внимания макияжу, чем тебе, ты превращаешься в кисть

7. «Подарила парню футболку со своей фотографией. Я идеальная девушка!»

8. Главное — общие взгляды, не так ли?

9. «Прислала своему парню селфи, пока он был на работе. Вот что он мне ответил»

10. «Вот такой подарок сделал мне однажды мой молодой человек: часы с моим изображением»

11. Какие свои фотографии я хотела бы видеть в профиле своего парня и какие фотографии он выкладывает на самом деле

12. «Девушка в светло-зеленом платье — моя жена. А я сижу пью... И ее взгляд меня не остановит!»

13. «Мой парень обожает делать мне „маски“ из подручных предметов. Интересно, это лечится?!»

14. «Моя девушка особо не интересовалась компьютерами и игрушками. Пришел я как-то домой с работы, а она играет в Minecraft уже который час. Я счастлив»

15. «Устроил сюрприз для жены. Мой вам совет: лучше не повторяйте такое дома!»

16. Хорошо, когда в семье гармония

17. Когда твой парень еще больший бьютиголик, чем ты

18. «Девушка спросила меня, почему это я не спал в 3 часа ночи. В качестве пояснения я показал ей эту инфографику»