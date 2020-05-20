18 способов быстро и безболезненно поставить на место слишком любопытного собеседника

Порой люди, которых вы не считаете друзьями, бывают слишком любопытны. Как правило, я даю намеренно абсурдный ответ, например:

— Какая у тебя зарплата?

— Что? На работе должны давать деньги? Неудивительно, что начальство меня обожает...

Либо просто отвечаю:

— Мне не очень удобно об этом говорить. Уверен, вы понимаете.

Часть про «вы понимаете» очень важна, потому что дает собеседнику возможность отступить без потери лица. Впрочем, есть те, кто мнят себя «социопатами» и пытаются провоцировать других. Для них у меня припасена улыбка и фраза: «Какой странный вопрос. В следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем спрашивать что-то подобное». Да, это не очень вежливо, но не все заслуживают вежливости. © Tillman Huett-Lassman / Quora