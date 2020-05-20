18 способов быстро и безболезненно поставить на место слишком любопытного собеседника
Общение с людьми, к сожалению, не всегда доставляет удовольствие, особенно если собеседники нарушают наши личные границы или проявляют чрезмерное любопытство. И как бы ни было сильно естественное желание ответить назойливому приставале: «Это не ваше дело», зачастую вежливость и воспитание не позволяют нам этого сделать. Однако некоторых людей в их стремлении поставить собеседника в неловкое положение просто не остановить.
Пользователи сайта Quora.com рассказали, как они выходят из подобных ситуаций, а AdMe.ru решил опубликовать эти действенные рекомендации по борьбе с чужим любопытством.
- У меня есть 2 любимых варианта ответа на бестактные вопросы. Первый — ледяным тоном сказать: «Это очень личный вопрос», акцентируя внимание на том, что вы вообще не понимаете, как у человека хватило нахальства его задать. И второй: «Забавно, что вы об этом спрашиваете». Если собеседник требует объяснить, почему это забавно, я говорю: «Потому что задавать такой вопрос было бы очень бестактно, а вы ведь не бестактный человек, правда?» © Jan Hikikomori Karlsson / Quora
- Я просто веселюсь:
— У тебя большая зарплата?
— А какого цвета ваше нижнее белье?
*недоуменный взгляд*
— О, я решил, что мы играем в «Кто задаст самый личный вопрос». © Michael Wells / Quora
- Когда я была беременна, малознакомые люди задавали мне самые что ни на есть хамские вопросы: «А не поздно ли в твоем возрасте?», «Сколько килограммов набрала?», «Так вот чем вы занимались в отпуске?» — и все это с дурацким хихиканьем. В конце концов я придумала универсальный ответ: «Это лестно, что вы считаете нас с вами настолько хорошо знакомыми, чтобы задавать подобные вопросы». Как правило, после этого люди смущались и уходили. © Annie Sumner / Quora
- Вопросы про вес, возраст, зарплату, отношения или пароль от смартфона могут быть невероятно раздражающими, поэтому я выработал для себя «правило зубной щетки». И когда кто-то спрашивает, какой у меня пароль на телефоне, я отвечаю, что делиться подобной информацией — все равно что дать кому-то воспользоваться моей зубной щеткой. Как правило, после этого люди больше не пристают. © Ravindra Rao / Quora
- Несколько дней назад мы переписывались с подругой, и она спросила нечто, о чем бы я не хотела говорить. Я отправила сообщение: «ОПАСНОСТЬ ВТОРЖЕНИЯ! ОПАСНОСТЬ ВТОРЖЕНИЯ!» Мы посмеялись, и она больше не задавала этот вопрос. © Irma Saeed / Quora
- Это, возможно, не совсем правильно, но я так и не нашел вежливого способа отвечать на неприятные вопросы, поэтому я сообщаю людям больше, чем они хотели бы. Это вызывает у них дискомфорт и отталкивает. Я женат 8 лет, у нас с супругой серьезные проблемы с зачатием ребенка, и врачи считают, что шансов нет. Люди часто спрашивают, когда наконец мы заведем детей, и видно, что они заранее считают, что мы просто не хотим этого делать. Простой ответ «Никогда» вроде как заставляет их осознать всю бестактность собственного любопытства. © Jeff Stockett / Quora
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Порой люди, которых вы не считаете друзьями, бывают слишком любопытны. Как правило, я даю намеренно абсурдный ответ, например:
— Какая у тебя зарплата?
— Что? На работе должны давать деньги? Неудивительно, что начальство меня обожает...
Либо просто отвечаю:
— Мне не очень удобно об этом говорить. Уверен, вы понимаете.
Часть про «вы понимаете» очень важна, потому что дает собеседнику возможность отступить без потери лица. Впрочем, есть те, кто мнят себя «социопатами» и пытаются провоцировать других. Для них у меня припасена улыбка и фраза: «Какой странный вопрос. В следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем спрашивать что-то подобное». Да, это не очень вежливо, но не все заслуживают вежливости. © Tillman Huett-Lassman / Quora
- Очень часто есть более удачный ответ, чем «Не ваше дело». Представим такой пример:
— Сколько вы зарабатываете?
— Слава богу, хватает на все, что мне нужно!
— А сколько именно?
— Ну иногда мне нужны довольно дорогие штуки...
— И все-таки?
— Вы хотите сделать мне дорогой подарок? Оплатить ипотеку? Зачем вам эти сведения?
Чувство собственного достоинства и немного юмора помогут вам избежать ответов даже на самые неприятные вопросы. © Marc Wong / Quora
- Мой друг однажды был свидетелем в военном суде. Я не знал об этом и, когда он вернулся со слушания, спросил его о чем-то, относившемся к делу. Он сказал: «Как, разве я тебе еще не сказал? — и после долгой паузы добавил: — Это совершенно не твое дело». Еще одна пауза, а затем он расхохотался. Конечно, потом он объяснил, что просто не имел права об этом рассказывать, но в целом этот метод работает почти всегда. Главное, не забывать рассмеяться в конце, чтобы обратить это в шутку. © Darin King / Quora
- Когда мне было немногим больше 20 лет, я спросила свою учительницу йоги, почему она внезапно решила покинуть студию, в которой преподавала много лет, и переехать в другой город. Ходили слухи, что имел место конфликт с владельцем, и мне хотелось узнать подробности. Она посмотрела мне в глаза, улыбнулась и сказала: «Мне просто захотелось перемен». Я до сих пор считаю, что это идеальный ответ, и сама очень часто использую его, чтобы очертить границы. © Jen Cannon / Quora
- Пользуюсь двухходовкой из «Великого Гэтсби»: сначала вы даете неопределенный ответ, а потом — очевидно неправильный. Например:
— Как у вас с заработной платой?
— Ну мне платят за работу...
— И как платят?
— Цыплятами. Думаю, яйца — отличная инвестиция в пенсию.
В большинстве случаев этого хватает, чтобы дать человеку понять неуместность его вопросов, но если собеседник упорствует, то я говорю: «Послушай, ты спрашиваешь о таких вещах, которые я даже с мамой не обсуждаю». © Earnest Farr / Quora
- Я отвечаю аббревиатурой «ЗСД». Когда люди спрашивают, что это значит, я предлагаю им подумать. В конце концов они сдаются и просят расшифровать. «Займитесь своими делами» — вот что это означает. Кто-то краснеет и извиняется, кто-то обижается и уходит. Еще один способ — задать тот же вопрос собеседнику. Но лучший вариант — демонстративно поменять тему:
— Когда вы собираетесь пожениться?
— О, какое красивое ожерелье, где вы его купили?
Это дает человеку понять, что вы не хотите отвечать на его вопрос. © Pat Lisenbee / Quora
- Обожаю давать неправильные ответы. Получая $ 60 тысяч в год, я говорю, что мне платят $ 200 тысяч. Это очень расстраивает и озадачивает собеседника. Однажды я купил машину за $ 22 тысячи, и кто-то упорно спрашивал, во сколько она мне обошлась. Я сказал, что это была очень удачная сделка и я заплатил всего $ 10 тысяч. На этом вопросы прекратились. © Neel Kumar / Quora
- В моей жизни однажды произошел такой диалог с одной дамой:
Она: «Чем зарабатывает твой муж?»
Я: «У него свой бизнес, а чем зарабатывает твой?»
Она: «Мы в разводе. Что за бизнес?»
Я: «Продажа товаров для хобби. Чем занимался твой бывший?»
Она: «Работал в банке. Что делают ваши дети?»
Я: «Недавно пошли в школу. А почему вы развелись?»
Тут она замялась и почему-то потеряла интерес к беседе. Ха! © Dee May / Quora
Некоторые советы стали для нас настоящим открытием, например ирландский способ осадить чужое любопытство. А как вы боретесь с назойливыми вопросами?
Фото на превью Jen Cannon / Quora