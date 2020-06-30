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18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове

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Если бы нам предложили 3 таланта на выбор — проходить сквозь стены, угадывать мысли или неиссякаемое остроумие, — мы бы точно выбрали третье, потому что нет ничего лучше, чем смешить людей. А уж те, кто уже обладает этим качеством (например, авторы твитов из нашей статьи про майонезный фонтан, перчики чили и новую стрижку бышей), ни за что не променяют свои способности ни на какие другие.

AdMe.ru непрерывно бороздит сеть в поисках самых искрометных твитов, и вот вам новая подборка именно таких.

1.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© EzDima1 / Twiiter

2.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© glavvvrach / Twitter

3.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© spanish_maniac / Twitter

4.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© pavlissia / Twitter

5.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© XanSan / Pikabu

6.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© expositor / Pikabu

7.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© e_vilent / Twitter

8.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© jari68 / Twitter

9.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© CharlesKennel / Twitter

10.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© fcuktv / Twitter

11.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© ermineah / Twitter

12.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© Livotovas / Twitter

13.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© amazingcalf / Twitter

14.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© maxim_tesli / Twitter

15.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© beautifulgovno / Twitter

16.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© gagara48 / Twitter

17.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© beautifulgovno / Twitter

18.

18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове
© beautifulgovno / Twitter

А ваши друзья считают вас остроумным?

36-213
2k