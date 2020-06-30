18 остросюжетных твитов от людей, которые частенько советуются со своими тараканами в голове

Если бы нам предложили 3 таланта на выбор — проходить сквозь стены, угадывать мысли или неиссякаемое остроумие, — мы бы точно выбрали третье, потому что нет ничего лучше, чем смешить людей. А уж те, кто уже обладает этим качеством (например, авторы твитов из нашей статьи про майонезный фонтан, перчики чили и новую стрижку бышей), ни за что не променяют свои способности ни на какие другие.