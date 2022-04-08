18 оригинальных мест, создатели которых не стали мыслить шаблонно и добавили им изюминку

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Иногда одна маленькая деталь в интерьере может сразу преобразить общий вид. И эта небольшая изюминка делает место более запоминающимся. Таким приемом активно пользуются некоторые кафе, рестораны, магазины и даже просто люди, неравнодушные к креативным дизайнерским решениям.

Мы в AdMe.ru поискали и нашли в обычных местах такие детали, увидев которые хочешь поставить их создателям твердую пятерку за креативность.

1. В общественном туалете есть камин

2. В этом старом здании есть окошко в полу. Оно нужно для того, чтобы освещать нижний этаж с растениями

3. В местном магазине есть колодец викингов, сохранившийся с XI века

4. «У ветеринара, к которому мы сегодня ходили, есть сенное кафе, где кролики могут перекусить, когда захотят»

5. «Необычный вход в интернет-кафе, в которое я хожу»

6. Это 2D-кафе

7. В этом кафе есть меню с объемными иллюстрациями

8. В этом заведении на потолке повесили облака

9. У столика в этом кафе есть специальная рукоятка, чтобы можно было поднимать и опускать его

10. «Кафе возле моего дома использует разноцветные таблички с усами вместо номеров для столиков, куда нужно принести заказ»

11. В суши-ресторане есть 2 вида мыла

«Мыло без запаха, чтобы мыть руки до еды». «Мыло с запахом, чтобы мыть руки после еды».

12. «В моей стоматологии есть маленький туалетик для детей»

13. «В уборной моего банка установлена боксерская груша»

14. В этом ресторане вместо раковины используют большую кастрюлю

15. Этот ресторан использует перевернутую машину в качестве декора

16. В этом кафе все ножки стульев и столов в носочках

17. В ресторане вместе с едой подают резиночку, чтобы длинные волосы не оказались в тарелке, пока вы едите

18. В японской лапшичной подают с едой горячее металлическое яйцо. Оно нужно на случай, если суп остынет