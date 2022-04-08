18 оригинальных мест, создатели которых не стали мыслить шаблонно и добавили им изюминку
Иногда одна маленькая деталь в интерьере может сразу преобразить общий вид. И эта небольшая изюминка делает место более запоминающимся. Таким приемом активно пользуются некоторые кафе, рестораны, магазины и даже просто люди, неравнодушные к креативным дизайнерским решениям.
Мы в AdMe.ru поискали и нашли в обычных местах такие детали, увидев которые хочешь поставить их создателям твердую пятерку за креативность.
1. В общественном туалете есть камин
2. В этом старом здании есть окошко в полу. Оно нужно для того, чтобы освещать нижний этаж с растениями
3. В местном магазине есть колодец викингов, сохранившийся с XI века
4. «У ветеринара, к которому мы сегодня ходили, есть сенное кафе, где кролики могут перекусить, когда захотят»
5. «Необычный вход в интернет-кафе, в которое я хожу»
6. Это 2D-кафе
7. В этом кафе есть меню с объемными иллюстрациями
8. В этом заведении на потолке повесили облака
9. У столика в этом кафе есть специальная рукоятка, чтобы можно было поднимать и опускать его
10. «Кафе возле моего дома использует разноцветные таблички с усами вместо номеров для столиков, куда нужно принести заказ»
11. В суши-ресторане есть 2 вида мыла
«Мыло без запаха, чтобы мыть руки до еды». «Мыло с запахом, чтобы мыть руки после еды».
12. «В моей стоматологии есть маленький туалетик для детей»
13. «В уборной моего банка установлена боксерская груша»
14. В этом ресторане вместо раковины используют большую кастрюлю
15. Этот ресторан использует перевернутую машину в качестве декора
16. В этом кафе все ножки стульев и столов в носочках
17. В ресторане вместе с едой подают резиночку, чтобы длинные волосы не оказались в тарелке, пока вы едите
18. В японской лапшичной подают с едой горячее металлическое яйцо. Оно нужно на случай, если суп остынет
А какие необычные детали интерьера или декора вы видели в общественных местах?
Фото на превью binthewin / Reddit
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