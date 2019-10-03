18 честных твитов о жизни, которые мог бы написать каждый из нас

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Когда встречаешь единомышленника, хочется сердечно его обнять, потому что такой человек всегда на вес золота. А авторы этих твитов своим талантом подмечать самую суть происходящего явно тянут на слитки высшей пробы. Иначе откуда они знают секрет счастливых отношений и те самые 3 главных слова, которые сегодня хочет услышать каждый?

Мы в AdMe.ru обожаем поднимать себе настроение, читая меткие народные афоризмы. А так как для хороших людей нам ничего не жалко, держите и вы самую свежую подборку.

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Ну что, был среди этих твитов хоть один, который не запал вам в душу?