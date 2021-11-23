18 невест с фантазией, которые твердо решили, что их свадьба будет не такой, как у всех

Свадьба в классическом стиле уже давно не единственный вариант оформления торжества. Минимализм, рустик, бохо, эклектика и десятки иных стилей находят своих любителей среди тех, кто стремится разнообразить свадьбу, сделать ее непохожей на другие. Но даже этого некоторым девушкам оказывается мало.

Мы в AdMe.ru нашли невест, которые захотели привнести в этот праздник что-то свое, дать волю собственной фантазии. А кое-кто из них даже сделал свадебные аксессуары своими руками.

«Я обожаю свои свадебные туфли! Нашла их на барахолке»

Они подозрительно похожи на дорогущие дизайнерские Ralph & Russo. © Ngr2054 / Reddit

«Сделала эти супермилые композиции для своей свадьбы. 50 штук обошлись мне в $ 25»

«Я сделала этот букет своими руками из страниц книги „Гарри Поттер и Дары Смерти“ и брошек, которые я собирала»

«Близкие люди тоже подарили мне броши для букета, чтобы они находились у самого моего сердца в день свадьбы».

«Всё еще в восторге. Я вышла замуж в музее динозавров»

«У нас была свадьба в стиле Гарри Поттера. Абсолютно идеально»

«Наша свадьба в стиле Marvel во время Хеллоуина»

«Мы хотели что-то менее традиционное для наших свадебных фотографий и выбрали дымовые шашки. Очень довольны тем, что получилось!»

«Мой свадебный маникюр! Выхожу замуж в пятницу и уже начинаю тревожиться»

Твой свадебный маникюр четко дает понять тревогам, кто тут главный. © jululiis / Reddit

«Мой самый милый „носитель“ колец!»

«Мы познакомились на музыкальном фестивале в 2016 году, после чего начали встречаться. В 2021 году мы переехали в нашу вторую квартиру и вчера наконец поженились!»

«Наша свадьба в викторианском стиле в минувшие выходные. Это наш дом 1900 года, кольцо 1921 года и наряд 1915 года. Услуги фотографа были самой большой статьей расходов!»

«Мы ужасно веселились, когда делали фланелевые нашивки музыкальных групп для девичника»

«Уложились в $ 6 000. Местные поставщики, купленное на распродаже платье, костюм ти-рекса и диджей со скидкой. Это было безупречно»

«Мы сделали это! Я, муж и пятеро наших детей. Это был самый прекрасный день на свете»

«Я нервничала, заказывая свадебное платье за $ 100 в онлайн-магазине... Оно пришло, и я очень счастлива!»

«Сделала свой собственный свадебный торт!»

Девушка решила связать себе крючком свадебный букет

«Мое нетрадиционное свадебное платье ручной работы»

«Я только что закончила шить свое свадебное платье — 2 месяца на это ушло».