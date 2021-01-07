18 нереально огромных вещей, суть которых можно понять, только сравнив их с чем-нибудь другим

Все мы знаем, как выглядят типичный пульт от телевизора, камин в особняке или столовая ложка. Но иногда людям на глаза попадаются эти привычные вещи таких огромных размеров, что промолчать и не растрезвонить об этом на весь мир просто невозможно.

Мы в AdMe.ru при подготовке этой статьи не раз рот разевали, удивляясь, насколько же большими бывают некоторые вещи и животные.

«Пиренейская горная собака моей бабушки»

А представьте, если бы это была кошка?! © SnooBunnies6864 / Reddit

«Универсальный пульт от дедушкиного телевизора»

Камин в отеле Omni Grove Park Inn

Африканская лягушка-бык

Ложка, которую можно купить в японском супермаркете

Субконтрабасовый саксофон (тип саксофона, который Адольф Сакс запатентовал и хотел сконструировать, но не успел)

Кстати, если хотите услышать, как он звучит, нажмите здесь.

Дверь в Пантеоне, Рим

Лимон Пондероза по сравнению с обычным магазинным лимоном

Кстати, вот так он выглядит в разрезе

Термитники в Австралии

Огромное перекати-поле

Улитка по кличке Хогарт из Африки

Когда она ползет по руке, ощущаешь тепло и влажность, еще чувствуешь, как ее тело колеблется по руке. А когда она кусает, кажется, будто тебя трут наждачной бумагой. © Clokkers / Reddit

Гигантские морковки

Красный острый перец

Хвост лобстера по сравнению с рукой

«Рулон туалетной бумаги в доме моих друзей»

Просто клубника размером с кулак

Контейнеровоз по сравнению с человеком

Один зубчик чеснока