18 нереально огромных вещей, суть которых можно понять, только сравнив их с чем-нибудь другим
Все мы знаем, как выглядят типичный пульт от телевизора, камин в особняке или столовая ложка. Но иногда людям на глаза попадаются эти привычные вещи таких огромных размеров, что промолчать и не растрезвонить об этом на весь мир просто невозможно.
Мы в AdMe.ru при подготовке этой статьи не раз рот разевали, удивляясь, насколько же большими бывают некоторые вещи и животные.
«Пиренейская горная собака моей бабушки»
А представьте, если бы это была кошка?! © SnooBunnies6864 / Reddit
«Универсальный пульт от дедушкиного телевизора»
Камин в отеле Omni Grove Park Inn
Африканская лягушка-бык
Ложка, которую можно купить в японском супермаркете
Субконтрабасовый саксофон (тип саксофона, который Адольф Сакс запатентовал и хотел сконструировать, но не успел)
Кстати, если хотите услышать, как он звучит, нажмите здесь.
Дверь в Пантеоне, Рим
Лимон Пондероза по сравнению с обычным магазинным лимоном
Кстати, вот так он выглядит в разрезе
Термитники в Австралии
Огромное перекати-поле
Улитка по кличке Хогарт из Африки
Когда она ползет по руке, ощущаешь тепло и влажность, еще чувствуешь, как ее тело колеблется по руке. А когда она кусает, кажется, будто тебя трут наждачной бумагой. © Clokkers / Reddit
Гигантские морковки
Красный острый перец
Хвост лобстера по сравнению с рукой
«Рулон туалетной бумаги в доме моих друзей»
Просто клубника размером с кулак
Контейнеровоз по сравнению с человеком
Один зубчик чеснока
А вы встречали в жизни что-то привычное, но невероятных размеров?
Фото на превью ***YouImFluffy / reddit