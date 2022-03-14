18 фото, которые в одно мгновение ответят на вопрос: «Что будет, если...»

В детстве мы узнавали многое из энциклопедий и книг с названием наподобие «Что? Зачем? И почему?», сейчас же за любой информацией непременно отправимся в интернет. Бывает, чтобы докопаться до истины, нужно перелопатить тонну бесполезных ссылок и видео. Но иногда достаточно взглянуть всего на одну картинку, чтобы найти ответ на вопрос: «А что будет, если оставить натуральную мочалку во влажной комнате?»

Нам в AdMe.ru кажется занятным, когда почти на любой неоднозначный вопрос, который только придет в голову, можно найти ответ в виде всего одного изображения, и это не выдумка.

Если взять зрелый овощ под названием люфа и очистить его от кожуры, то получится натуральная мочалка

Мочалка из люфы может прорасти, если будет лежать во влажной комнате

«— Насколько влажно в твоей ванной?

— У меня проросла мочалка».

Вот что получится, если почистить лимон

«Я могу положить в карман разделочную доску размером 15×9 дюймов»

Сосулька отделилась от крыши и теперь стоит сама по себе

«Мой младший брат наклеил марку и адрес на маленькую шоколадку, и ее действительно прислали»

Вот что будет с машиной, если фантазия автолюбителя не знает границ

«Самые длинные выхлопные трубы в мире».

Так выглядят полки с книгами, если рассортировать их по цветам. Найти нужную будет непросто...

Так будет выглядеть крекер-рыбка, если не до конца вытащить ее из заготовки

«Моя мама повесила кормушку для птиц, и зерна начали прорастать»

Что, если вишня будет размером с яблоко?

Так снег прилип к этому дереву после метели

«Эти тюльпаны выросли без солнечного света и воды в моем шкафу»

Так выглядят очки-хамелеоны после того, как посмотреть через металлическую сетчатую дверь в солнечный день

Вот что будет, если сделать снеговика с длинными ногами

Столько ворса накапливается, если долго не чистить сушилку для белья

«Я в семье единственный человек, кто чистит ловушку для ворса. И каждый раз, когда я вытаскиваю ящичек, я просто поражаюсь, как в нашей сушилке еще не вспыхнул пожар».

«Мама сварила фиолетовую картошку с кукурузой. Теперь у нас есть розовая кукуруза»

Вот так выглядит черная белка

«Там, где я живу, есть колонии белок-меланистов» (животные с меланизмом обладают намного более темной по сравнению с другими особями данного вида окраской. — Прим. AdMe.ru).