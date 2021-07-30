18 непредсказуемых переписок, которые могли случиться только между мужчиной и женщиной
Львиная доля всей нашей коммуникации происходит в мессенджерах и соцсетях. А с возлюбленными, детьми и другими членами семьи мы переписываемся по несколько раз в день. Но одни из самых интригующих переписок, конечно, случаются между мужчиной и женщиной.
Мы в AdMe.ru обнаружили множество таких диалогов и 18 самых неожиданных решили показать и вам.
«Мужу в инстаграме прислали»
Иногда так приятно побесить супругу
«Когда мужик опечатался, но кто я такая, чтобы это не использовать?»
«Переписка с моим будущим мужем»
«Девушка отправила меня купить кое-что из косметики»
«Решил продать старый монитор. Вечером в шутку жалуюсь жене, мол, не пишет никто. Утром смотрю — написали. И только в обед понял, что это жена решила меня поддержать и написала мне, чтобы я не грустил»
Когда он случайно назвал тебя другим именем
«Парень зовет в кино, я отказываюсь, потому что мы не знакомы лично. После этих сообщений согласилась. Пацаны, учитесь»
Когда хочется учинить скандал
«Незнакомый человек начал переписку с того, что скинул фото пельменей»
У парня практичный подход к жизни
Один день из жизни глубоко женатой пары
Передумала
Когда зашел с козырей
Миссия провалена
«Мой муж буквально о чем угодно»
«Если я перестану получать такие сообщения от жены, нам придется расстаться»
Когда ты хотела просто посмотреть фото стрижки, но все пошло не по плану
А как выглядят ваши переписки со второй половинкой?
Фото на превью 555bby / Twitter
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