18 непредсказуемых переписок, которые могли случиться только между мужчиной и женщиной

Львиная доля всей нашей коммуникации происходит в мессенджерах и соцсетях. А с возлюбленными, детьми и другими членами семьи мы переписываемся по несколько раз в день. Но одни из самых интригующих переписок, конечно, случаются между мужчиной и женщиной.

Мы в AdMe.ru обнаружили множество таких диалогов и 18 самых неожиданных решили показать и вам.

«Мужу в инстаграме прислали»

Иногда так приятно побесить супругу

«Когда мужик опечатался, но кто я такая, чтобы это не использовать?»

«Переписка с моим будущим мужем»

«Девушка отправила меня купить кое-что из косметики»

«Решил продать старый монитор. Вечером в шутку жалуюсь жене, мол, не пишет никто. Утром смотрю — написали. И только в обед понял, что это жена решила меня поддержать и написала мне, чтобы я не грустил»

Когда он случайно назвал тебя другим именем

«Парень зовет в кино, я отказываюсь, потому что мы не знакомы лично. После этих сообщений согласилась. Пацаны, учитесь»

Когда хочется учинить скандал

«Незнакомый человек начал переписку с того, что скинул фото пельменей»

У парня практичный подход к жизни

Один день из жизни глубоко женатой пары

Передумала

Когда зашел с козырей

Миссия провалена

«Мой муж буквально о чем угодно»

«Если я перестану получать такие сообщения от жены, нам придется расстаться»

Когда ты хотела просто посмотреть фото стрижки, но все пошло не по плану