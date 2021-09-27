18 непосредственных мам, у которых лучше не вставать на пути

Любовь мам безусловна. Но нередко ее проявления не поддаются логике и вызывают бурю эмоций. Внимание матерей бывает неприлично очаровательным и неординарным. Кстати, оно может быть подарено не только маленьким детям.

AdMe.ru хочет показать, насколько разной бывает материнская забота. Пусть даже иногда она приобретает странные формы.

1. «Мама набила себе один из моих старых рисунков»

2. «Ошейник у собаки моей мамы»

«Мой человек сейчас страшно плачет. Пожалуйста, позвоните Келли».

3. «Я попросила маму взять помидоры. Это 9-килограммовая коробка. Думаю, я буду готовить томатную пасту и томатный соус в течение целой вечности»

4.

Мне 37 лет, и я много путешествую. Однажды я не могла позвонить кому-либо или воспользоваться соцсетями в течение 2 дней (исследовала Шри-Ланку). Моя мама позвонила в посольство, разыскивая меня, и там ей дали инструкции по поиску, предполагая, что я ребенок. © tilytravels / Twitter

5. «Моя мама нарисовала лицо на апельсине с двумя одинаковыми заплесневелыми пятнами»

6. «Так моя мачеха увековечила память своего кота»

7. «Мама связала крючком диван для моих кошек»

8.

Мелкая уснула на руках, я прошу 6-летнего сына: «Динь, поставь мой телефон на зарядку, пожалуйста». Поставил и говорит: «С вас 10 рублей за зарядку!» Я: «Тогда с вас 300 рублей за обед!» Он: «А-а-а, так вот как это работает». © elegeia / Pikabu

9. «Моей маме удалось увидеть Белоснежку — ее любимую с детства принцессу. Мама ушла на пенсию в минувшую пятницу, и это была ее первая поездка в Диснейленд»

10. «Каждый год мама делает мне этот торт. Так она показывает свое отношение к тому, что 10 лет назад я сделал свою первую татуировку»

11. «Мама много лет назад: „Я не буду заводить собаку“. Мама сегодня: „Накрой Бониту одеялом, ей холодно“»

12.

Моя мама помнит моих друзей детства только по тому, что они делали 15 лет назад и что ей не нравилось. Я назову имя, и она просто скажет: «А, да, это тот, что грязную обувь носит». © _RobertSchultz / Twitter

13. «Моя мама только что научилась использовать текстовые эффекты»

«Я развожусь с твоим папой».

14. «Поздравляю с расставанием. Мама»

15.

Мне мама ищет мужа. Мне 37. Оказывается, она активно рассылает мои фото свободным сыновьям своих подруг. И я об этом и не знала. Да и мой муж тоже удивился.

© HelgaMax / Pikabu

16. «Мама: „Что ты хочешь на день рождения?“ Я: „Хочу взять тебя в салон и чтобы ты там сделала татуировку“»

17. «Моя мама сделала это для моего 3-летнего сына. Он играет с этими игрушками чаще, чем с купленными в магазине»

18. «Моя мама приехала в гости, и ей понравилось водить грузовик, играла 2 вечера. Горжусь тобой, мама»