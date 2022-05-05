18 неожиданных встреч, благодаря которым ваш день возьмет курс на позитив

Каждый день мы встречаем десятки, а может быть, сотни или даже тысячи разных людей, животных, предметов, и мало кто из них оставляет след в нашей душе. Но бывают такие встречи, которые если и забываются, то очень не скоро.

Мы в AdMe.ru всегда хорошенько присматриваемся, чтобы не пропустить ничего из ряда вон выходящего и не пожалеть об этом впоследствии. Некоторые люди делают то же самое — и результатами своих наблюдений с радостью делятся с окружающими.

1. «Нашел этого паренька на обочине дороги сегодня. Просто не смог его там оставить»

2. «Встретил в кафе парня в старом водолазном шлеме»

3. «Купались с утра и вдруг заметили вдалеке странные движения — какая-то темная точка то покажется над водой, то скроется. Муж пошел посмотреть и принес вот это несчастное существо»

«Это нектарница. Как она упала в воду, неизвестно, но еще немного, и она бы точно утонула. Нектарница вцепилась в палец мужа и отказывалась переходить на кустик. Так и сидела, пока не высохла. А потом улетела».

4. «Стою, фотографирую сакуру, никого не трогаю. Подходит мужичок из соседнего офиса: вот тебе, девочка, яйцо богомола»

5. Гигантская саламандра в городском водоеме

6. «Подвинула ведро, чтобы сменить мусорный мешок, а там лежит вот это»

«Отправили фото в службу спасения змей. Сотрудник службы сказал, что это „милая и безопасная волчья змейка“, и попросил оставить ее на месте, чтобы она выспалась, а вечером перенести в сад. Так мы и сделали».

7. Встретились два одиночества

8. «Уходили — никого не было. Возвращаемся через 15 минут — семейство обезьян откручивает зеркала и дворники на соседней машине»

9. «Встретил в продуктовом этого мужчину с ручной индюшкой»

10. «Парень на заправке сказал, что всегда работает со своим маленьким напарником»

11. «Я видел этого примечательного парня вчера на Steel City Con. Человек-DeLorean»

12. «Увидел в аэропорту этот пикап. Интересно, давно он там стоит?»

13. «Моя жена, когда впервые увидела осла»

14. «Столкнулась на фестивале с девушкой в точно таком же наряде, как у меня»

15. «Мой сын познакомился сегодня со своей прапрабабушкой»

16. «Моя бабушка (слева) пошла на дегустацию и встретила своих подруг, которые совершенно случайно надели похожие платья»

17. «В первый раз столкнулся с бобром и решил поделиться»

18. «В день заселения в отель на ресепшене нас встретил этот сотрудник»