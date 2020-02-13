18 неловких случаев, после которых захочется срочно улететь на другую планету
Наверняка у многих бывают такие моменты, когда мозг вместо того, чтобы показывать сладкие сны, внезапно вспоминает какую-то неловкую ситуацию, произошедшую 10 лет назад. Но не стоит придавать слишком большое значение тому, что можно с успехом превратить в уморительную байку для друзей. Главное — научиться относиться ко всему просто и с юмором.
Нам в AdMe.ru кажется, что от неловких моментов никто в этой жизни не застрахован. Но к ним лучше всегда относиться с долей самоиронии, что и делают герои нашей подборки.
- Я вчера задремала в автобусе. Показалось, что свою остановку проехала, как заору почему-то: «Помогите!» — и вылетаю в переднюю дверь. Понимаю, что ошиблась и мне ехать еще и ехать. Успеваю заскочить в заднюю дверь и усаживаюсь на свое же место. Тихо в автобусе стало, даже водитель музыку выключил. © Berezhanochka / Pikabu
- Много лет назад мы с моим парнем ходили выбирать телефон. Пока я осматривала одну витрину, мой молодой человек стоял неподалеку (как я думала) у другой витрины. Осмотрев все, я шлепнула его по попе со словами: «Все, пошли дальше». И в этот миг осознала, что это не мой молодой человек. Оказалось, что мой парень успел уже пройти к другой витрине, а я ударила по попе незнакомого человека. Было очень неловко. Да еще и продавцы, видевшие всю картину целиком, заржали надо мной хором. © Аngelina Tsoi / AdMe
- Товарищ наконец согласился пойти к окулисту за рецептом на очки после того, как в поезде поднял пуделя и участливо спросил: «Кто свитер уронил?» «Свитер» был настолько в шоке, что даже не пискнул. © Diplaktika / Pikabu
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Снимали мы года 3–4 назад с друзьями-коллегами «трешку» на троих. Так как моя комната была смежной с местом общего сбора (кухней) и работали мы посменно, я частенько просыпался от неконтролируемого хохота. Приходилось вставать и напоминать о неуместном поведении.
Но однажды они окончательно оборзели. Просыпаюсь я оттого, что светят они мне в лицо лампой и дергают за плечи, а тот, который меньше держался за свою никчемную жизнь, еще и по щекам мне лупил. Щурясь от света лампы и изрядно офигевая от неслыханной дерзости, я произношу примерно следующее: «А ну быстро разбежались по комнатам! Совсем обнаглели, черти! Если я встану, поубиваю!»
Открываю глаза, а на меня со всех сторон с глазами размером в 5-рублевые монеты таращатся интерны желудочно-кишечного отделения больницы на Таганской. «Это реакция на наркоз», — разрядила обстановку хирург. Операция по удалению аппендикса прошла успешно, совсем про нее забыл. © Aievs / Pikabu
- Еду в маршрутке спиной к водителю, и тут напротив меня садятся две симпатичные девушки. Одна достает из сумки жвачку, дает своей подруге, потом себе закидывает жвачку в рот и тянет сжатую руку мне. Я застеснялся и ответил: «Не, не хочу». Она посмотрела на меня: «Да передай за проезд, че ты». © Cranol / Pikabu
- Села в лифт, заходит мужик. Спрашиваю: «Вам какой этаж?» — «19-й». — «У нас всего 17», — отвечаю я. «Тогда я не поеду», — и вышел. Понедельник — день тяжелый. © Morouie / Twitter
- Проснулась ранним утром оттого, что мой парень ткнул меня пальцем в щеку. Сквозь сон спросила, что ему от меня нужно, в ответ лишь тихое мычание: «Ничего». Дальше оба провалились в сон. Проснувшись в обед, решила поинтересоваться, что это было утром. Далее с его слов: «Приснилось мне, что я еду на мотоцикле, двигатель которого очень громко жужжит. Такой гул стоял, что я только через время заметил, что мотоцикл не едет, а тупо орет. Заглушил я его, слез, а он все равно жужжит. От этого шума проснулся и понял, что это ты так громко храпишь!» Упс. © veraseed / Pikabu
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С утра опаздываю на работу, одной рукой одеваюсь, другой пытаюсь вызвать такси. «Прибудет через 7 минут». Ладно, пошел не спеша, а то на улице холодно. Спускаюсь по лестнице, а тут мужик бежит с детским креслом с верхних этажей, ну и задевает меня этим креслом по плечу. Я ему сказал что-то вроде «Аккуратнее надо», а он так и пробежал вниз, только голову поднял на меня.
Стою жду такси. Холодно, опаздывает. Через несколько минут выруливает из дворов, уже в салоне смотрю, а это ведь тот мужик, который меня стукнул креслом. Проехали до ближайшего светофора, и он говорит: «Извините, что долго ехал, я прямо из дома заказ взял, а тут еще машину прогревал». Я ему: «Знаю, вы меня на лестнице задели». Таксист смеется: «Да?! Темно было, а я смотрел, вроде бомж какой-то». Отвечаю: «А вы умеете извиняться». Мужик только покосился на меня, остаток дороги проехали молча. © Royk / Pikabu
- Мы были с семьей в ресторане. И мне ну очень понравился официант. Вместе со счетом оставила на салфетке свой номер телефона, свое имя и нарисовала сердечко. Думаю, если понравилась — позвонит. Позвонил. Моему отцу, так как я перепутала и на автомате написала папин номер. Я бы все отдала, чтобы увидеть лицо официанта в тот момент! © «Подслушано» / Vk
- Продаю гараж. Образ жизни — помощь животным. Договорилась с мужиком часа в 3 дня созвониться по поводу гаража. Номер не сохранила. В начале 4-го поступил звонок, я не успела взять и поэтому перезваниваю. Мне вещают: «Девушка! Мы с вами договаривались».
Я отвечаю: «Ок. Давайте вас заберу».
Забираю. Едем в гараж. Открываю. Мужик стоит. Молчит. Я пытаюсь загнать на крышу, дабы убедился, что крыша не течет. Я спрашиваю: «Ну что, как гараж?» Мужик: «Хороший». Я: «Цена 300». Он отвечает: «Ну ок. А что по собакам?» Я в непонятках.
И он мне говорит: «Я по собакам с речки. Мы собирались их обсудить сегодня, их отлов. Вы меня перепутали». Я в шоке: «Мужик, я тебя забрала, отвезла в какие-то гаражи, а тебе даже в голову не пришло поинтересоваться, куда и зачем?! А в вдруг в лес?!» Он невозмутимо ответил: «Ну мало ли, может, у вас ритуал такой. Сначала показ гаража, потом обсуждение собак». © bibizjana / Pikabu
- Играли с парнем в снежки, я случайно попала проходившей мимо девушке в лицо. Все бы ничего, но у нее отклеилась одна бровь. Парень до сих пор отойти не может. © «Подслушано» / Vk
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Пришел к нам вчера на дом массажист для ребенка. Хорошая женщина, аккуратная. Профессионал своего дела. Но не суть. После массажа я с ребенком на руках пытаюсь найти деньги в кармане куртки. Достаю купюру в 5 тысяч, протягиваю массажисту. А она стоит с офигевшим лицом. Я: «Извините, у меня мельче нет, давайте сразу за неделю оплачу?» Она: «Да без проблем, только деньги вы достали из моего кармана». © GoodPenguin / Pikabu
- Лет до 45 моей маме никто не давал ее возраст. Худышка, спортивная, вся подтянутая, бегала, всегда ухоженная, в коротеньких платьишках. Было ей слегка за 30, жили мы в доме на 3 подъезда, мы в третьем. Так вот, однажды к ней подходит женщина из первого подъезда и просит познакомиться с ее сыном. Говорит, так, мол, и так, сынуля пришел из армии, нужна хорошая невеста. Маман моя опешила, говорит, что ее дочери уже 12 и что муж есть. Тетка не поверила и обиделась на маму, потому что была уверена, что мама врет. Меня (дочь) она принимала за сестру, а папу толком не видели: он постоянно на работе был.
Так ее сынуля потом пришел к нам домой с цветами и конфетами. Пришел не один, а в сопровождении своей мамаши, которая контролировала каждое его слово и каждый шаг. Мама пригласила их в квартиру, мы сели пить чай, ждали папу с работы. Когда пришел отец, мама познакомила всех со своим мужем, чтобы внести ясность. Но был грандиозный скандал: тетка обвинила мою мать в том, что она женщина легкого поведения и что мама взяла подарки в знак согласия и готовности на любовь с ее сыном. Вот такая история. Я уже не помню, чем все закончилось, но мама долго плакала, а папа долго ржал. © Kotso / Pikabu
- Несколько лет назад я познакомился на даче с соседом. Мне тогда было лет 35, а соседу и его жене лет 50. Мы с ним довольно долго и весело болтали у него на участке и легко перешли на «ты». Также он мельком познакомил меня со своей женой.
На следующий день я снова решил зайти к соседу по какому-то вопросу. Я подошел к калитке и нажал на звонок. Калитку подошла открыть его жена. Я посмотрел на ее строгое и серьезное лицо, которое не допускало даже мысли о панибратских отношениях. Я растерялся и в смущении смог только спросить: «Тетя Оля, а Леша дома?» © kofa1432 / Pikabu
- Звоню папе, чтобы поздравить с днем рождения: «Папа, поздравляю, всего желаю!» Папа благодарит: «Спасибо, дочка! Только не забудь поздравить дядю!» Я в недоумении: «А что, у него тоже сегодня день рождения?» Папа в шоке. Дядя — это папин брат. Брат-близнец! Святая корова, мне же было 20 лет уже тогда! © ganseblumchen / Pikabu
А у вас бывали случаи, когда вам становилось невыносимо неловко и стыдно? Если да, то как вы выкручивались из таких ситуаций?
Фото на превью Аngelina Tsoi / AdMe