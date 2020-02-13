18 неловких случаев, после которых захочется срочно улететь на другую планету

С утра опаздываю на работу, одной рукой одеваюсь, другой пытаюсь вызвать такси. «Прибудет через 7 минут». Ладно, пошел не спеша, а то на улице холодно. Спускаюсь по лестнице, а тут мужик бежит с детским креслом с верхних этажей, ну и задевает меня этим креслом по плечу. Я ему сказал что-то вроде «Аккуратнее надо», а он так и пробежал вниз, только голову поднял на меня.

Стою жду такси. Холодно, опаздывает. Через несколько минут выруливает из дворов, уже в салоне смотрю, а это ведь тот мужик, который меня стукнул креслом. Проехали до ближайшего светофора, и он говорит: «Извините, что долго ехал, я прямо из дома заказ взял, а тут еще машину прогревал». Я ему: «Знаю, вы меня на лестнице задели». Таксист смеется: «Да?! Темно было, а я смотрел, вроде бомж какой-то». Отвечаю: «А вы умеете извиняться». Мужик только покосился на меня, остаток дороги проехали молча. © Royk / Pikabu