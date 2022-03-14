18 нехочух, которые напрочь отказывались заводить питомцев, а теперь жить без них не могут

Большинство людей не отрицают своей любви к животным. Но некоторые из них долго обманывают самих себя, говоря домочадцам что-то вроде: «Никаких собак и кошек в доме!» И происходит все это до тех пор, пока пушистое создание не растопит сердце упертого хозяина.

Мы в AdMe.ru считаем, что без питомцев жизнь совсем не та. И наши сегодняшние герои, хоть и не очень охотно, но тоже это подтвердили.

«Папа не хотел кошку. Естественно, больше всего кошка любит папу»

«У меня никогда не было кошки, и я не хотел ее заводить. 2 дня с девушкой спорили. В итоге забрали эту очаровательную девочку!»

«Каждый день мой мужчина говорит: „Терпеть не могу кошек“. А потом делает это»

«Я был тем самым отцом, который не хотел собаку. А теперь я беру для нее вот такие вещи»

«Нет, я не хочу пуделя»

«Он не признается, что любит ее, но есть доказательство»

«„Я не хочу собаку. Я не люблю собак. Если мы заведем собаку, я не буду за ней ухаживать“. Через 2 дня после того, как мы забрали щенка»

«Раньше не любил кошек, а теперь полноценный кошачий папочка»

«Папа: „Мы не будем брать собаку“. Папа: „Я не люблю его“. Тоже папа: держит собаку как ребенка»

«Мой папа: „Я выгоню тебя из дома, если ты приведешь собаку“. Тоже мой папа»

«У папы „очень важный рабочий созвон“. Щенок получил повышение от „нежелательного лица“ до „ассистента“!»

«Мой крестный 16 января 2017 года: „Что, черт возьми, ты хочешь, чтобы я с ним делал?“ Мой крестный 5 минут назад»

«Она не могла дотянуться!»

«„Мы можем ее покормить, но ноги ее в нашем доме не будет“. Теперь он любит ее больше, чем любой из нас!»

«Мой папа сказал, что он закончил с домашними животными, когда я съехала. Подарила ему щенка на 60-летие, и они теперь неразлучны»

«Он: „Мы не будем заводить еще одного щенка“»

«„Никогда особо не любил этого кота“, — говорил он»

«Никакой птицы в доме! Ей здесь не будут рады!»