18 наглядных доказательств того, что в мире существует лишь 2 типа девушек
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Каждая девушка уникальна и неповторима, у каждой свои особенности, привычки, предпочтения и маленькие правила. Но, несмотря на это, в определенных аспектах женщины бывают очень похожи. Причем настолько, что их даже можно условно разделить на группы.
AdMe.ru подсмотрел у пользователей сети весомые доказательства того, что на самом деле существует всего 2 типа девушек.
Есть девушки, которые не пропускают фотосессии, и те, кто не пропускает обед
Те, кто одевается с иголочки, и те, кто относится к себе с долей иронии
Косметичка одних, кажется, вмещает в себя целый магазин косметики, а другие ничего о ней даже не слышали
Одни выбирают классику, а другие — эпатаж
Что бы ни говорили, но красота и удобство — это все-таки разные вещи
Ох уж эти сложности с выбором
Болеть за любимую команду можно двумя способами
На Хеллоуине ты либо суперкрасотка, либо «что это?»
Вот что значит по-разному смотреть на вещи
Одежда девушек либо аккуратно висит в шкафу, либо аккуратно в него втиснута — чтобы ничего не вывалилось ненароком
Есть ли пиццу руками или приборами, каждый решает для себя сам
И каждый выбирает, как удобнее сидеть
В тренажерном зале девушки прокачивают или мышцы тела, или мышцы языка
Школьный пенал выглядит как пенал или как косметичка
Есть только 2 типа фото девушек в социальных сетях
И 2 вида фильтров для таких фото
Просто потому что кто-то получается красоткой на любой фотографии, а кому-то остается об этом мечтать
Милое дурачество или безудержное сумасшествие. Третьего не дано
Удалось ли вам узнать себя на этих фото? Согласны, что существует лишь 2 типа людей?
Фото на превью Depositphotos, ddh85 / reddit