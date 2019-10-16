18 наглядных доказательств того, что в мире существует лишь 2 типа девушек

35 16 45 30k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждая девушка уникальна и неповторима, у каждой свои особенности, привычки, предпочтения и маленькие правила. Но, несмотря на это, в определенных аспектах женщины бывают очень похожи. Причем настолько, что их даже можно условно разделить на группы.

AdMe.ru подсмотрел у пользователей сети весомые доказательства того, что на самом деле существует всего 2 типа девушек.

Есть девушки, которые не пропускают фотосессии, и те, кто не пропускает обед

Те, кто одевается с иголочки, и те, кто относится к себе с долей иронии

Косметичка одних, кажется, вмещает в себя целый магазин косметики, а другие ничего о ней даже не слышали

Одни выбирают классику, а другие — эпатаж

Что бы ни говорили, но красота и удобство — это все-таки разные вещи

Ох уж эти сложности с выбором

Болеть за любимую команду можно двумя способами

На Хеллоуине ты либо суперкрасотка, либо «что это?»

Вот что значит по-разному смотреть на вещи

Одежда девушек либо аккуратно висит в шкафу, либо аккуратно в него втиснута — чтобы ничего не вывалилось ненароком

Есть ли пиццу руками или приборами, каждый решает для себя сам

И каждый выбирает, как удобнее сидеть

В тренажерном зале девушки прокачивают или мышцы тела, или мышцы языка

Школьный пенал выглядит как пенал или как косметичка

Есть только 2 типа фото девушек в социальных сетях

И 2 вида фильтров для таких фото

Просто потому что кто-то получается красоткой на любой фотографии, а кому-то остается об этом мечтать

Милое дурачество или безудержное сумасшествие. Третьего не дано