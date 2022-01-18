18 начальников с закидонами, за работу с которыми надо платить в двойном размере

Взаимоотношения с начальником на работе — это всегда непросто. Порой они усложняются странными просьбами и претензиями. Хорошо, что не все руководители звонят среди ночи своим подчиненным, похищают чужие кружки, просят выполнить домашнее задание за ребенка и переодеваются в страшных клоунов.

Мы в AdMe.ru любим читать про чудаковатых начальников, однако не можем не посочувствовать работникам, которым приходится это терпеть. Остается только порадоваться за тех, кто с честью выходит из подобных ситуаций.

Устроилась давненько в одну компанию, куда меня буквально уговаривали пойти. На собеседовании было сказано на работу приходить не менее чем за 10 минут до начала рабочего дня. Спрашиваю: «Значит, и ухожу я ровно в 18:00, если нет аврала типа подготовки к выставке или приезда руководства из-за границы?» Шеф подтвердил. И каждый день он назначал мне совещание в 17:45. Совещание часа на 2, а еще надо было после него сделать что-то — именно в тот же день. После 6 месяцев такого дурдома на очередном совещании я встала в 18:10 и со словами «Рабочий день окончен, давайте это закончим обсуждать завтра» вышла из кабинета. © Melissa / AdMe

Знакомая в 56 лет меняла место работы. Выглядит хорошо, лет на 5 моложе. На собеседовании у нее спрашивают, будет ли еще рожать. Она: «У меня 2 дочери и 3 внука. Нет, разумеется!» Ее не взяли. Причину указали следующую: «Вы суперпрофи с огромным стажем и прекрасными характеристиками. Но рожать не хотите, а это значит, что вы не смотрите в будущее». © Елена Голованова / Facebook

Когда на работе кто-то забывает помыть чашку, начальник делает это за него, потом насыпает в эту чашку земли, проращивает в ней семена или сажает цветочки. Весь офис теперь в чашках, из которых растут кактусы как напоминание, но люди все равно забывают их мыть. © Палата № 6 / VK

У меня была начальница, которая заклеивала пластырем пространство между бровей и чуть выше. Говорила, что таким образом она может отдыхать, ведь она заклеивает себе третий глаз, который читает негативные мысли. © Наталья Цветкова / Facebook

Забежал ко мне утром начальник и с порога попросил купить свечи. Ну я взяла свечей на тортик и работаю спокойненько. Шеф вернулся, посмотрел на меня как на ненормальную и выдал: «Я просил свечи для машины заказать». А я не растерялась — ответила ему, что у меня была идея свечи от геморроя купить, и попросила в следующий раз уточнять. Извинился, посмеялись, а свечи для автомобиля заказывает водитель. © Ксюша Росси / Facebook

Я только начала работать в серьезном учреждении. Еще неделя не прошла. Вдруг ко мне забегает начальница, поднимает кофту и внезапно выдает: «Посмотри, какой лифчик купила». Ей на тот момент лет 60 было. © Анастасия Гончарова / Facebook

После того как уже 3-й человек в течение двух недель уволился из-за переутомления и нехватки персонала, начальник вызвал нас на собрание. На нем он сказал, что нынешнее поколение не хочет работать, что жизнь непростая и это нужно понимать, что один из сотрудников уволился, потому что у него были семейные проблемы, но он в это не верит и нужно было просто нанять няню и выходить на работу. После чего добавил, что сотрудники в этой комнате — единственная надежда этого поколения. Мы все переглянулись, и через 2 часа ушел еще один парень. © BUFFBOYZ4Lyfe / Reddit

Меня укусил начальник. Вот просто подошел и грызнул так смачно за руку. Сказал, что я самый лучший работник и таким образом он проявляет свое уважение ко мне. © Палата № 6 / VK

После того как в моей компании произошло расширение штата и перестало хватать столов, нам предложили выбрать 1 день для удаленной работы из дома. Но мой начальник сказал, что это не может быть понедельник или пятница, так как он уверен, что тогда мы будем считать, что это просто длинные выходные. А потом добавил, что себе-то он верит, поэтому его день для удаленной работы — это пятница. © Murali Krishna / Quora

Однажды я позвонила начальнику, чтобы сказать, что не смогу прийти на работу, потому что у моей мамы была операция и мне нужно было быть с ней. Он ответил, что раз у меня есть сестра, то она может остаться с мамой, этого более чем достаточно. А если мне так уж необходимо быть там, то пусть она заменит меня на работе. Но она никогда даже не работала на него! Мне никогда не понять, почему тот факт, что у меня есть сестра, заставил его думать, что у него есть 2 взаимозаменяемые сотрудницы. © Karla Diaz / Quora

Как-то раз утром обнаруживаю 5 пропущенных звонков от начальника в 3 часа ночи. Прихожу на работу, начальник с укором говорит, что из-за меня он не едет по важным делам. Видишь ли, он прилетел ночью и ему нужно было взять кое-какие документы из офиса, а ключ он потерял и не мог туда попасть. Он реально думал, что если бы я ответила ночью, то помчалась бы с ключом в офис. Хорошо, что я на беззвучный ставлю по ночам. © Наргиза Кушлубаева / Facebook

Знаете, что самое важное на работе? Никогда не говорить коллегам о своих фобиях, какими бы они ни были. Потому что вы можете оказаться в ситуации, когда начальник вызывает на разговор, вы спокойно заходите в кабинет, а в его кресле сидит клоун из фильма «Оно» и держит в руках бумажных кораблик. Я безумно испугалась. Но мне теперь положена премия за испытанный ужас. © Палата № 6 / Vk

Работаю в конторе, и есть у нас начальница. Вечно идеально одета в деловой костюм, да и сама по себе строгая до жути, но справедливая. На совещании стоит, пропесочивает нас по полной, а потом вдруг как чихнет. Тоненьким таким голосом, как котенок. В итоге все похихикивают, а она смотрит на нас строгими глазами и выдает: «Чего смеетесь? Я все еще зло!» © Подслушано / Ideer

Моя жена уволилась с должности менеджера по найму, потому что директор требовал от руководящих лиц, чтобы они работали по 12 часов 5 дней в неделю и иногда в выходные. Причем в последние 3–4 часа работы не было, они просто сидели и болтали. Все потому, что они должны были контролировать производство, так как директор не доверял начальникам смен. Однажды нас пригласили на ужин с управленческим персоналом и задвинули речь о том, какие прекрасные супруги у работников, потому что с пониманием относятся ко всему упущенному семейному времени, берут на себя больше забот о детях, и о том, что все это для того, чтобы сделать компанию успешной. © kcox1980 / Reddit

Однажды мой начальник отругал меня за то, что я отвез маму своей девушки в больницу. Рядом никого кроме меня не было, поэтому я это сделал. По пути туда я отправил начальнику сообщение, что не могу приехать сегодня из-за неотложной помощи в больнице. Пока я был там, он звонил мне 4 раза. Когда я потом перезвонил, первое, что он сделал, — это спросил снисходительным тоном, что же это была за срочная ситуация. Я объяснил все, а он мне ответил, что если ей было так плохо, то нужно было вызвать скорую, а не самому ехать, а если не срочно, то и не нужно было ехать. И пока я это переваривал, он добавил, что если я просто не хочу работать, то он найдет мне замену. © Unknown author / Reddit

Сегодня мой босс попросил меня выполнить задание, которое дали его дочери в колледже. © T*****amanjaro / Reddit

Моя первая офисная работа была в небольшой азиатской компании. И босс сказал мне, что я не смогу найти работу лучше, потому что не знаю английский в совершенстве, ведь я такой ленивый. Несмотря на то, что я трудился более 60 часов в неделю и не брал ни выходных, ни больничных. Когда я один раз взял выходной на полдня, потому что мне нужно было пройти медосмотр для иммиграционной службы, он на меня накричал. Я прошел курс программирования, и меня пригласили на новое место работы, где зарплата больше, а нагрузка меньше. Когда я показал своему начальнику это предложение, он не захотел отпускать меня и пообещал платить больше. Но я все равно ушел, ведь тут уже речь шла не о деньгах. © Anonymous / Quora

Когда я попросил у начальницы выходной по семейным обстоятельствам, она ответила, что ей нужно поговорить с моей женой и выяснить, что это за обстоятельства. Не знаю, был ли это способ самоутвердиться для человека на 20 лет младше меня или это такой стиль руководства, но... в общем, из-за моего не слишком вежливого ответа вышел скандал. Выходной я получил, правда, не через нее, а через ее начальника. Когда другой сотрудник попросил выходной в связи со сдачей диссертации на проверку (еще при зачислении на работу было оговорено, что он учится без отрыва от производства), ему сказали, что хотят поговорить с его профессором и выяснить, а нужно ли это. © Oleg Petrenko / Facebook

А какие у вас начальники? Какие странности они делали на рабочем месте?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.