18 мужчин, которые все никак не перебесятся и отрываются по полной
Говорят, что мужчины — это взрослые дети. Найти этому подтверждения в реальной жизни труда особого не составило: пользователи сети с удовольствием делятся историями о том, как порой чудят их мужья, отцы и братья, а иногда и сами парни не прочь посмеяться над собой на весь интернет.
Мы в AdMe.ru даже не знаем, кто из героев сегодняшней подборки переплюнул всех остальных. А в конце припасен бонус, который докажет, что быть немножко ребенком можно в любом возрасте.
1. Кто не идет вперед, тот идет назад
2. «Умоляю, удалите кто-нибудь с телефона моего папы приложение для интернет-покупок!»
3. «Чего ожидать, если вышла замуж за большого ребенка»
4. Главное — правильно подать информацию
5. «Жена оставила меня в машине, а сама ушла за продуктами. Я сделал предупреждающий знак»
«НЕ ЛОМАЙТЕ СТЕКЛО!
Кондиционер включен, и у мужчины есть телефон в котором можно зависнуть. Жена скоро вернется.
СПАСИБО!»
6.«Когда жена высказала свои пожелания насчет тортика, я все сделал, как она просила»
«Что-то классное».
7. «Услышала, как мой парень надрывался от смеха в ванной»
8. «Только снег выпал. Друг позвал на улицу под предлогом: „ОЧЕНЬ СРОЧНО! ВЫХОДИ!“ Выхожу и вижу это. 22 года парню»
9. Исполнять детские мечты никогда не бывает поздно
10. «Попросила мужа промаркировать остатки еды. „Конечно, милая“, — ответил он»
«Не жены. Тоже не жены».
11. «Сидел с младшей сестренкой и решил развлечься с умным холодильником»
12. Тяжелый автоперевозчик
13. «Коллеги не оценили»
14. Папы всегда знают, как ответить
15.
Батя: «Я заказал с AliExpress ложки».
Ложки:
16. «Батя настолько преисполнился радостью, что просто забил на все. Уехал на дачу и теперь ночью бегает по полю с котом. Не жизнь, а сказка!»
17. «Как мой парень и кот вместе ловят насекомых»
18. «Отошла на кухню, а когда вернулась, обнаружила, что мой парень построил кошачий форт»
Бонус: радость жизни и детский восторг можно сохранять в любом возрасте
Расскажите, чем удивляли вас знакомые мужчины?
Фото на превью IAlwaysUpvoteAlwaysSunny / Imgur
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