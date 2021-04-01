18 мужчин, которые все никак не перебесятся и отрываются по полной

Говорят, что мужчины — это взрослые дети. Найти этому подтверждения в реальной жизни труда особого не составило: пользователи сети с удовольствием делятся историями о том, как порой чудят их мужья, отцы и братья, а иногда и сами парни не прочь посмеяться над собой на весь интернет.

Мы в AdMe.ru даже не знаем, кто из героев сегодняшней подборки переплюнул всех остальных. А в конце припасен бонус, который докажет, что быть немножко ребенком можно в любом возрасте.

1. Кто не идет вперед, тот идет назад

2. «Умоляю, удалите кто-нибудь с телефона моего папы приложение для интернет-покупок!»

3. «Чего ожидать, если вышла замуж за большого ребенка»

4. Главное — правильно подать информацию

5. «Жена оставила меня в машине, а сама ушла за продуктами. Я сделал предупреждающий знак»

«НЕ ЛОМАЙТЕ СТЕКЛО! Кондиционер включен, и у мужчины есть телефон в котором можно зависнуть. Жена скоро вернется. СПАСИБО!»

6.«Когда жена высказала свои пожелания насчет тортика, я все сделал, как она просила»

«Что-то классное».

7. «Услышала, как мой парень надрывался от смеха в ванной»

8. «Только снег выпал. Друг позвал на улицу под предлогом: „ОЧЕНЬ СРОЧНО! ВЫХОДИ!“ Выхожу и вижу это. 22 года парню»

9. Исполнять детские мечты никогда не бывает поздно

10. «Попросила мужа промаркировать остатки еды. „Конечно, милая“, — ответил он»

«Не жены. Тоже не жены».

11. «Сидел с младшей сестренкой и решил развлечься с умным холодильником»

12. Тяжелый автоперевозчик

13. «Коллеги не оценили»

14. Папы всегда знают, как ответить

15.

Батя: «Я заказал с AliExpress ложки».

Ложки:

16. «Батя настолько преисполнился радостью, что просто забил на все. Уехал на дачу и теперь ночью бегает по полю с котом. Не жизнь, а сказка!»

17. «Как мой парень и кот вместе ловят насекомых»

18. «Отошла на кухню, а когда вернулась, обнаружила, что мой парень построил кошачий форт»

Бонус: радость жизни и детский восторг можно сохранять в любом возрасте