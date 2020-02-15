18 мужчин, которые попали в неловкую ситуацию, но так и не поняли, что сделали не так

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«Мужчины с Марса, женщины с Венеры» — кто согласен, поднимите руку. Может, именно поэтому некоторые поступки сильной половины человечества иногда просто обескураживают? Особенно когда они хотят проявить себя в готовке или произвести впечатление на свидании. Порой такие ситуации четко врезаются в память и ждут своего часа, чтобы послужить аргументом против жалоб на «женскую логику».