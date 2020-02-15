18 мужчин, которые попали в неловкую ситуацию, но так и не поняли, что сделали не так
«Мужчины с Марса, женщины с Венеры» — кто согласен, поднимите руку. Может, именно поэтому некоторые поступки сильной половины человечества иногда просто обескураживают? Особенно когда они хотят проявить себя в готовке или произвести впечатление на свидании. Порой такие ситуации четко врезаются в память и ждут своего часа, чтобы послужить аргументом против жалоб на «женскую логику».
Мы в AdMe.ru абсолютно уверены, что нет смысла искать объяснение некоторым действиям, мыслям и жизненным принципам мужчин, придется просто смириться.
- Записал 5-летнего сына на хоккей, чтобы рос мужиком и папку радовал. Он походил туда месяц, а потом попросился на фигурное катание. Я сначала напрягся, но спросил, почему ему фигурное катание нравится больше, чем хоккей. Ответ меня быстро успокоил: «Там девочки красивые занимаются, хочу с ними». Точно мужик растет. © Палата № 6 / vk
- Я не понимаю, почему женщины любят кошек. Коты независимы, они не слушаются, они не приходят, когда ты их зовешь, им нравится где-то пропадать всю ночь, и, когда они возвращаются, им нравится одиночество и сон. Все, что женщины ненавидят в мужчинах, они любят в котах. © oragul / pikabu
- С детства стригла мужчин своей семьи: папу, дедушку, мужа. Все началось с того, что мама пришла с парикмахерской и на затылке у нее вместо плавного перехода была лесенка. Под ее чутким руководством я подравняла. Это увидел папа, и так я стала семейным парикмахером. И если раньше этот процесс мне нравился, то сейчас всячески стараюсь откосить. И вот на днях звонит мне муж и говорит, что приезжал папа и пришлось его стричь — впервые. «Ну и как подстриг?» — спрашиваю я. «Так, чтоб больше не просил», — ответил муж. А что, так можно было? © vestakh / pikabu
- Уехала на неделю в командировку. Муж все время ныл, что дома нечего есть. Я только смеялась, но тут вернулась на день раньше. Захожу: валяются вещи, разбиты 2 горшка из-под цветов, коты в шоке, быстрее бегут ко мне, а мужа нигде нет. Захожу в ванную, а он там... ест прошлогодние сухарики, макая в медовую маску для волос. Мол, есть нечего. А в магазин в 27 лет нельзя сходить или пиццу заказать?! © Палата № 6 / vk
- Когда я говорю, что у меня все лежит на своих местах, это значит, что, если мне понадобится ручка, я отодвину холодильник и возьму свою ручку. © albert_ergashev / twitter
- Сегодня мой муж устроил следующее: в туалете громко ответил по телефону: «В боулинг? Договорились, к 8 вечера буду!» Вышел с мордой кирпичом, заявил: «Меня вечером не будет». Почти час он крутился рядом, пристально наблюдал за моей реакцией и, ничего не дождавшись, устроил скандал на тему: «Мужик идет куда-то вечером, а тебе все равно, ты вообще меня не любишь!» Оказалось, это был хитровыдуманный спектакль. © FeyaGribov / pikabu
«Поступок моего мужа. Мне больше нечего сказать».
- Я работаю логопедом. Стук в дверь. Просовывается мужская голова: «Можно?» Заходит с сыном 6 лет. Сын с порога: «Здлавствуйте!» Ну здоло́во, думаю. Обследовали. Из нарушений в произношении только замена «р» на «л». Отец:
— Я с ним иногда занимаюсь дома. Обязательно к логопеду?
— Если вас ничего не смущает в произношении сына, тогда не обязательно.
— Ой, да как ему это помешает найти себя в жизни?
— Вы правда не понимаете?
— Вот у вас есть дети?
— Пока нет, — отвечаю.
— Так вот, не учите меня, как воспитывать моего лебенка. Всего доблого.
В плинципе, воплосов больше нет. © Палата № 6 / vk
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Бывает, знакомишься с девушкой и приглашаешь ее на свидание, а она кокетливо говорит: «Предупреждаю: я вредная / замкнутая / сумасшедшая» и т. п. Мужчина повзрослел, когда он ответит: «Не, на фиг надо тогда» — и останется дома. © muxto / pikabu
- Мой парень падал с тарзанки бесчисленное число раз. Всегда и везде. Ну такая карма. Я в отношения с судьбой не встреваю, но давно жду, когда человек проследит закономерность и сделает выводы, что на тарзанку лучше не лезть. На днях он возвращается с рыбалки и говорит: «Обнаружили с другом новую тарзанку над рекой. Я свои предыдущие падения вспомнил, все это дело учел, обдумал и выложил из карманов ключи, телефон, кошелек!» © TarganMuur / pikabu
- Под старой деревянной обшивкой на балконе завелись осы. Прошу брата: «Ты работаешь рядом с большим торговым центром, зайди в садовый отдел и купи отраву». И получаю ответ: «Я читал в интернете, что один мужик ходил по садовому отделу, и его ужалила гремучая змея, случайно попавшая туда вместе с землей для цветов...» Я реально растерялась. Результат: новая пластиковая обшивка без ос. Наверное, и в мужской логике есть смысл. Глобальный. Стратегический. © Подслушано / vk
- Подрабатываю: пишу рефераты для студентов. Вчера доделывала заказ и попросила мужа пока пожарить картошку. Вдруг понимаю, что уж больно тихо. Обычно, когда муж что-то готовит, он ойкает и айкает, а тут тишина. Захожу на кухню, а там это чудо стоит возле плиты в трусах и наполовину в рыцарских доспехах. Сказал, что взял реквизит, который недавно попросили на пару дней оставить друзья-театралы. Вот они, рыцари XXI века! © Палата № 6 / vk
- Познакомился с девушкой. И вдруг она мне пишет: «Потеряла ключи от двери, помоги взломать замок». Беру друга и необходимый инструмент, мы встречаем девушку (уже тогда я заметил, что она мрачнее тучи), идем, и друг взламывает дверной замок. Девушка нас быстро выпроводила, не отблагодарив и не пригласив. На следующий день она сказала, что нам лучше остаться друзьями и больше не общаться. Впоследствии через знакомых выяснил, что эта красавица решила так хитро меня пригласить, типа ключи нашла в последний момент. А я приехал с другом. Признаться не смогла, в итоге еще и дверь пострадала. © stalker1111 / pikabu
- Подруга рассказала. Сидит она со своим молодым человеком (ну как молодым — обоим слегка за 30). Он, глядя на ее грудь: «У тебя, наверное, молока до дури». Она: «В смысле?» Он: «Ну раз такая грудь большая, значит, там молока много». Был в шоке, узнав, что молоко есть только у кормящих, а не у всех женщин с рождения и до старости. © sikarakka / pikabu
Бонус: Мужчины тоже расстраиваются из-за косметики
А вы попадали в ситуации, когда ваши друзья, мужья, папы, братья поразили вас своим поведением, которое не вписывалось в общепринятые нормы?
Фото на превью Палата №6 / vk