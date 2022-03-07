18 мужчин, которые очень гордятся своими любимыми, ведь они — настоящее сокровище

Семейная жизнь иногда требует много терпения и понимания. Но если рядом есть человек, который готов всегда поддержать и позаботиться, то все недоразумения отходят на задний план. Желание слышать и слушать друг друга, вера в свою вторую половинку и щепотка юмора — все это лишь укрепляет отношения и чувства к любимым.

Мы в AdMe.ru знаем, как важно порой высказывать свои чувства близким, а герои нашей подборки даже поделились этим в сети. Они очень горды тем, что рядом с ними есть такие мудрые, талантливые и остроумные женщины.

На фоне всех проблем с работой, здоровьем, сном и прочим она остается рядом. С мамой у меня тяжелые отношения: я постоянно неправ и обижаю ее всегда, по ее мнению. Сегодня я узнал, что, оказывается, вчера моя супруга разговаривала с мамой и высказала ей все в такой форме, что сегодня, впервые за 4 месяца, мне позвонила мама, чтобы спросить, как дела. Вот такая она у меня. Хочу сказать — спасибо, родная, ты лучшее, что случалось со мной. © Jokeero / Pikabu

Моя девушка не первый год увлекается жонглированием. Каждый раз, когда она чувствует, что назревает серьезная ссора, она берет 5 мячиков и начинает быстро жонглировать. И у меня, и у нее злость как рукой снимает. За годы отношений ни одного скандала. © Подслушано / Ideer

Знаете поговорку «За каждым хорошим мужчиной стоит великая женщина»? В колледже я был в ужасном состоянии и устроился на работу, чтобы сводить концы с концами. Кто-то был моим «тайным Сантой» и постоянно оставлял мне маленькие подарки. Маленькие елочки, украшенные фигурками Скуби-Ду. Оранжевые Тic Таc. Это действительно много значило для меня, я был совершенно один. Я узнал, что это она, и был так тронут. © illusum / Reddit

«Я хочу пройти курс альпинизма для начинающих», — воскликнула жена, когда я вернулся с работы. Мы подали заявку. Первое требование — быть физически сильным. Она начала подготовку. Регулярный бег, плавание, тренажерный зал и другие мероприятия. Она была единственной из 50 девушек, которая была замужем, с ребенком. Около 35 человек из 50 смогли пройти этот сложнейший тренинг. Одна из них была моей женой. © Parag Tripathi / Quora

«Не могу не гордиться! Моя жена начала свой собственный бизнес по производству закусок, и это ее первая коробка».

Вот живу с женой почти 20 лет. Думал, чем еще она меня может удивить. Я ж ее родную как облупленную знаю. В общем, легли спать. Ночью, в 2 часа, звонит телефон. Я спросонья, ничего не понимаю, беру трубку. На том конце жена: «Спускайся на кухню, арбуз просто огонь!» © tatmachok / Pikabu

У моей жены 2 степени бакалавра. У меня даже одной нет. Она почти закончила магистерскую программу, чтобы стать практикующей психиатрической медсестрой. Она работает усерднее, на более сложной работе, чем я когда-либо. Она самый добрый, заботливый, милый, странный, компанейский человек, которого я знаю. Я всегда гордился ею. © Ian Morgan / Quora

Во время нашего второго свидания моя будущая супруга была на вызове по своей медицинской работе. Мы помчались в больницу, где я увидел, как она справляется с этим всем. Я увидел уверенность, опыт, спокойствие под давлением, доброту и заботу, а также несколько других хороших качеств, я понял, что она — человек, которого я смогу уважать до конца жизни. Этой осенью мы отмечаем нашу 24-ю годовщину. © 1201alarm / Reddit

Мою невесту терпеть не могут все наши знакомые девушки. Причина проста: я выбрал ее.

Дело в том, что сейчас у меня свой бизнес. Зарабатываю я прилично, все есть. И многие из кожи вон лезут, чтобы как-то рассорить нас. Только вот я с любимой прошел огонь и воду. Она любила меня за то, что я есть, видела во мне человека, а не кошелек. Именно она поддержала меня, когда я решил создать свой бизнес, именно она прошла со мной весь путь. Она та, ради которой я сделал все, чтобы она могла жить так, как заслуживает. © Подслушано / Ideer

«Момент гордости мужа. Моя жена сделала такую красоту».

У меня вчера был день рождения. И мне моя жена подарила крутой смартфон. Я, с одной стороны, недоволен, у нас не так много денег в семье на такие подарки, а с другой стороны — очень рад подарку. Вспомнился рассказ О’Генри, когда она состригла волосы и купила на них цепочку от часов для мужа, а он заложил свои часы, чтобы купить для жены черепаховый гребень для ее длинных волос. © Kapetikapel / Pikabu

Решили с женой открыть столярную мастерскую. Без нее я бы не справился. Мы вместе создали группу, рассказывали знакомым. Сняли сначала гараж, затем производственное помещение. Только она не дала опуститься моим рукам. Теперь у нас большая команда, мы занимаемся любимым делом. Недавно у меня брали интервью, спросили, в чем секрет успеха. А секрета нет. Это моя женщина, моя опора, муза, омут и пристанище. © Подслушано / Ideer

Мы с будущей женой путешествовали ночью в отдаленном месте с моим другом и его девушкой на его машине. У нас спустило колесо, и мой друг сказал, что одолжил домкрат другому. Нам с другом пришлось поднимать машину, пока две девушки меняли местами колеса. Девушка моего друга сходила с ума, держа фонарик и тряся его, в то время как моя будущая жена спокойно и быстро сняла одно колесо и поставила запасное. Позже мы остановились отдохнуть, и я сказал: «Я думаю, нам нужно пожениться». Она ответила: «Да, хорошо». Мы женаты уже более 30 лет. © ajr51 / Reddit

«Первая вещь, которую моя жена разработала и напечатала сама, и я — супергордый муж! Молодец, моя любовь. Каждый путь начинается с нескольких шагов».

Я поражаюсь иногда этому. Обычная суббота. Мы на даче. Жена копает грядку. Вышел со стаканом холодненькой водички. Ей любимой, жара же. Лопата воткнута в землю, ведро для сорняков рядом. Унесло куда-то. Через час вернулась. «Ты где была?» — «А я спасала коровушку». Пока я смотрел сериал, моя жена спасла корову. Между делом. И потом опять копала грядку. Как будто ничего не произошло. Я люблю эту женщину. © Kspksp / Pikabu

Все шло очень хорошо, и я говорил себе: «Если так пойдет и дальше, думаю, следующим летом я задам тот самый вопрос». Потом у моей мамы случился инсульт. Мы все сидели в зоне ожидания перед отделением интенсивной терапии. Я приходил домой, моя девушка готовила мне ужин и просто сидела со мной, пока я беззвучно рыдал. Речь шла не о том, как нам было хорошо, когда все было хорошо, а о том, как она была идеальна, когда все было плохо. Через 2 месяца я купил кольцо. © unknown author / Reddit

Она буквально спасла мне жизнь. Я был в командировке, но отравился, и я постоянно терял сознание. Моя жена звонила мне около 30 раз, прежде чем я наконец ответил: «Привет, детка. Я очень болен». Затем я снова потерял сознание. Она проехала 13 часов, чтобы найти меня и отвезти на машине в больницу. Она сидела со мной 6 дней там. Одна из самых страшных вещей, когда-либо происходивших со мной, в итоге показала мне ее преданность и любовь ко мне. © itNinja86 / Reddit

Каждый раз, когда мою голову посещает мысль о том, что я в чем-либо крут, я иду и крепко обнимаю свою жену или покупаю ей цветы. Потому что эта женщина всегда верила во все мои идеи, даже самые абсурдные. © Подслушано / Ideer