18 мужчин, которые мыслят и поступают очень своеобразно

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Согласитесь, у каждого из нас есть знакомые мужчины, чье поведение трудно предсказать. Иногда из этого получаются забавные истории, иногда — неловкие, но рядом с такими людьми однозначно не скучно жить.

Мы в AdMe.ru считаем, что в каждом мужчине живет непредсказуемый экспериментатор. Поэтому все, что остается окружающим, — не терять чувства юмора.

Когда умеешь приспосабливаться к обстоятельствам

Когда жена решила сфотографировать мужа в милой обстановке

«Вот уже 3 года каждые 3 дня какой-то пацан приходит на кухню и жарит там суп: сливки с колбасой и курицей, греча с болгарским перцем. И страшно, и завораживает»

Неординарное поведение запоминается надолго

«Хотела взять новый рулон в ванной своего парня»

Когда хотел загладить вину, а получилось как всегда

Сделал шлем викинга из арбуза

«Я пытался приготовить кашу. Кажется, получилось что-то вроде попкорна»

Когда умение попадать в неловкие ситуации — твой конек

«Я 2 года жил тут, а сегодня нашел в шкафу на кухне вот это»

«Я сейчас в гостях у парня, и это дверь его спальни. Что мне делать?»

Мужчины любят храбриться, даже когда это совсем не нужно

Когда оставила ребенка с мужем на денек

Аргументы, с которыми не поспоришь

«Мы недавно купили дом. Хотя мебели почти нет, но мы сразу настроили интернет и подключили PlayStation»

Когда ты отказываешься подстраивать свой стиль жизни под чужие нормы

«Я и мой шикарный улов из комиссионного магазина. Лучший халат, он же худи, он же куртка»

«Отработал 12-часовую смену. Мои носки все еще стоят вот так. Они даже не знают, что мы уже свободны»