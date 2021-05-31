18 мужчин, которые мыслят и поступают очень своеобразно
Согласитесь, у каждого из нас есть знакомые мужчины, чье поведение трудно предсказать. Иногда из этого получаются забавные истории, иногда — неловкие, но рядом с такими людьми однозначно не скучно жить.
Мы в AdMe.ru считаем, что в каждом мужчине живет непредсказуемый экспериментатор. Поэтому все, что остается окружающим, — не терять чувства юмора.
Когда умеешь приспосабливаться к обстоятельствам
Когда жена решила сфотографировать мужа в милой обстановке
«Вот уже 3 года каждые 3 дня какой-то пацан приходит на кухню и жарит там суп: сливки с колбасой и курицей, греча с болгарским перцем. И страшно, и завораживает»
Неординарное поведение запоминается надолго
«Хотела взять новый рулон в ванной своего парня»
Когда хотел загладить вину, а получилось как всегда
Сделал шлем викинга из арбуза
«Я пытался приготовить кашу. Кажется, получилось что-то вроде попкорна»
Когда умение попадать в неловкие ситуации — твой конек
«Я 2 года жил тут, а сегодня нашел в шкафу на кухне вот это»
«Я сейчас в гостях у парня, и это дверь его спальни. Что мне делать?»
Мужчины любят храбриться, даже когда это совсем не нужно
Когда оставила ребенка с мужем на денек
Аргументы, с которыми не поспоришь
«Мы недавно купили дом. Хотя мебели почти нет, но мы сразу настроили интернет и подключили PlayStation»
Когда ты отказываешься подстраивать свой стиль жизни под чужие нормы
«Я и мой шикарный улов из комиссионного магазина. Лучший халат, он же худи, он же куртка»
«Отработал 12-часовую смену. Мои носки все еще стоят вот так. Они даже не знают, что мы уже свободны»
Расскажите о ситуациях, когда ваши знакомые мужчины вели себя непредсказуемо.
Фото на превью Wildwildworld / Pikabu
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