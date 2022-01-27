18 мужчин, для которых каждый новый день в браке — что ходьба по минному полю

Брак — дело тонкое. Обеим сторонам приходится мириться с особенностями и недостатками друг друга. Причем партнер порой кажется совершенно инопланетным созданием, ведь бывает так сложно понять человека противоположного пола, даже если живешь с ним под одной крышей не первый год.

Мы в AdMe.ru надеемся, что эти мужчины научились жить в любви и согласии со своими женщинами, несмотря на волосяных пауков, съеденную лапшу и даже укусы муравьев.

«Жена только что сказала, что зеленое полотенце — для собачьих лап, а для посуды — цвета резеды»

«Некоторые вещи моей жены требуют навыков складывания 100-го уровня. Помогите!»

«Делаем уборку, и супруга переносит свои декоративные подушки. Да, все эти мешки набиты подушками!»

«Моя раковина и раковина моей любимой»

«Мы наконец развелись, и суд обязал мою бывшую выплатить мне $ 50,12. Вот как она это сделала»

«Мы переезжаем. Вот так супруга упаковала детские куклы»

«Жена опробовала новую хлебопечку. Мы долго смеялись, когда это выпало на стол с громким стуком»

«Догадайтесь, кому пришлось сидеть на муравейнике, чтобы сделать классные фотки с любимой»

«Что мне сделать, чтобы жена перестала разбрасывать везде этих волосяных пауков?»

«После ссор в моей благоверной просыпается Халк»

«Это тумбочка моей жены»

«Моя женщина починила пульт»

«Это сделала моя благоверная. Хорошо, что я люблю краешки»

«У нас есть правило: меняет рулон бумаги тот, на ком она закончилась. Жена дважды забыла это сделать, о чем я ей напомнил. И вот что ждало меня в туалете»

«Доволен?»

«Супруга меня уверяла, что он не вырастет большим»

«Мыло жены и мое мыло. А все потому, что она никогда не смыливает кусочки до конца, и они достаются мне»

«Супруга помогла мне намазать спину солнцезащитным кремом»

«Жена не хочет, чтобы я ел по ночам. Но смотрите-ка, кого я поймал с поличным на кухне. И между прочим, это была моя лапша!»