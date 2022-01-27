18 мужчин, для которых каждый новый день в браке — что ходьба по минному полю
Брак — дело тонкое. Обеим сторонам приходится мириться с особенностями и недостатками друг друга. Причем партнер порой кажется совершенно инопланетным созданием, ведь бывает так сложно понять человека противоположного пола, даже если живешь с ним под одной крышей не первый год.
Мы в AdMe.ru надеемся, что эти мужчины научились жить в любви и согласии со своими женщинами, несмотря на волосяных пауков, съеденную лапшу и даже укусы муравьев.
«Жена только что сказала, что зеленое полотенце — для собачьих лап, а для посуды — цвета резеды»
«Некоторые вещи моей жены требуют навыков складывания 100-го уровня. Помогите!»
«Делаем уборку, и супруга переносит свои декоративные подушки. Да, все эти мешки набиты подушками!»
«Моя раковина и раковина моей любимой»
«Мы наконец развелись, и суд обязал мою бывшую выплатить мне $ 50,12. Вот как она это сделала»
«Мы переезжаем. Вот так супруга упаковала детские куклы»
«Жена опробовала новую хлебопечку. Мы долго смеялись, когда это выпало на стол с громким стуком»
«Догадайтесь, кому пришлось сидеть на муравейнике, чтобы сделать классные фотки с любимой»
«Что мне сделать, чтобы жена перестала разбрасывать везде этих волосяных пауков?»
«После ссор в моей благоверной просыпается Халк»
«Это тумбочка моей жены»
«Моя женщина починила пульт»
«Это сделала моя благоверная. Хорошо, что я люблю краешки»
«У нас есть правило: меняет рулон бумаги тот, на ком она закончилась. Жена дважды забыла это сделать, о чем я ей напомнил. И вот что ждало меня в туалете»
«Доволен?»
«Супруга меня уверяла, что он не вырастет большим»
«Мыло жены и мое мыло. А все потому, что она никогда не смыливает кусочки до конца, и они достаются мне»
«Супруга помогла мне намазать спину солнцезащитным кремом»
«Жена не хочет, чтобы я ел по ночам. Но смотрите-ка, кого я поймал с поличным на кухне. И между прочим, это была моя лапша!»
Расскажите, что больше всего вас удивляет или напрягает, когда приходится делить быт со своей половинкой.
Фото на превью sharky-doggy / Reddit
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