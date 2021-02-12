18 моментов, которые случаются раз в жизни, и столько же везунчиков, которые это запечатлели

Сделать фото, на котором все совпадет как нельзя лучше, — все равно что выиграть в лотерею. Никогда заранее не знаешь, когда именно наступит тот самый момент. Поэтому лучше всегда держать камеру наготове — тогда останется только вовремя щелкнуть затвором. Именно так и поступили герои нашей подборки и поспешили поделиться радостью с человечеством.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать фотографии, которые были сделаны в те самые доли секунды. И искренне завидуем 18 нашим героям, которым жизнь подкинула такой супершанс.

«Мне удалось поймать момент, когда кот зажег свет»

«Наблюдала за вороной, которая висела вверх ногами. Достала телефон, чтобы ее сфоткать. Тут к ней подлетела подруга, первая решила, что пора эффектно сваливать. И разжала когти»

Дерево выглядит как прическа этого парня

Кот за секунду до чиха

Этого попугая стоило отдать в художественную гимнастику

«В 45 лет я наконец-то научился этому трюку»

«Ради этого пейзажа я ехал 5 часов в одну сторону и 6 часов ждал на месте. Дорога в рай»

Везение в чистом виде

«Одно из моих любимых фото. Кстати, этот кот еще совсем малыш»

Полумесяц зацвел на вершине башни «Небесное дерево» в Токио

Как вам такая миска облачного риса?

«Она просто тоже захотела в кадр»

«Жена случайно сняла кадр из боевика»

«Мне удалось поймать момент, когда меняется свет на концерте»

«Случайно запечатлел, как отрывается бампер моей машины, когда брат пересекал на ней реку»

Просто поцелуйчик жирафа, ничего особенного

Волны ночного тумана над городом

Это не невидимая машина из другого измерения. Просто бампер на дороге