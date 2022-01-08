18 мистических историй, сюжетным поворотам которых позавидовал бы сам Гоголь
Многие из нас считают себя уравновешенными и рациональными людьми. Но стоит столкнуться нос к носу с чем-то не поддающимся объяснению, как внутренний скептик капитулирует перед лицом неизвестности. А разгадка-то все это время лежала на поверхности.
Мы в AdMe.ru любим иногда пощекотать себе нервы леденящими душу историями с неожиданной развязкой. Поэтому записали рассказы людей, нервную систему которых судьба всерьез решила испытать на прочность.
- Моя 95-летняя прабабушка жила в доме престарелых. Как-то она обмолвилась, что боится «дамы в черном, которая стоит у кровати каждую ночь». Мама подумала, что у прабабушки разыгралось воображение. Но прошло время, и прабабушка снова подняла эту тему. Мама решила остаться у нее. Ночью она проснулась от шума и увидела зловещую фигуру в черном платье. Крик разбудил весь дом престарелых, но больше всего напугал женщину в черном. Оказалось, что дама тоже там жила. Никто не подозревал, что эта старушка могла вставать с кровати, да еще и надевать свое любимое черное платье. © stomponator / Reddit
- В родительской квартире была антресоль. И я часто слышала скрежет оттуда. Ничего умнее мысли, что это домовой, в голову не пришло. Я начала ему «дары» преподносить: сыр, виноград, хлеб. На следующий день проверяла — ничего из моих подношений не оставалось. Я глазам своим не верила! Пока однажды не увидела обнаглевшую мышь, которая разжирела от дармовой еды. © pi**elnica / Pikabu
- Было время, когда я постоянно просыпался где-то в 3 часа ночи и от бессонницы сидел в интернете. В одну из таких ночей прямо рядом со мной раздается детский голос: «Я тебя вижу!» Напугал меня до икоты. Оказалось, что это всплывающая реклама на другой вкладке браузера. © kutuup1989 / Reddit
- В детстве я много смотрел «Секретные материалы». Однажды ночью, проснувшись, чтобы пойти в туалет, я пытался продрать глаза. И тут вижу, как некто невысокого роста смотрит на меня из коридора. Я онемел. А он просто стоял и смотрел. Казалось, прошли часы, но, наверное, это было 10–15 минут. Тут проснулся мой отец в комнате напротив. И вот открывается его дверь, и в полоске света я вижу... свою толстовку с капюшоном, накинутую на пылесос. © Se7enSh**ter / Reddit
- Мы спим всей семьей в одной комнате. Как-то ночью не спалось. Слышу, как 3-летний сын пошлепал босыми пятками по полу. Глаза открыла — он спит в кроватке. Позже в туалете зашумела вода и снова послышались детские шаги. Мне стало жутко. Растолкала мужа, и мы пошли во все углы заглядывать. Никого. И тут чей-то кашель в комнате. Смотрю, муж аж с лица сошел. Мы тряслись до утра, пока с той же отчетливостью не услышали, как сосед сверху пошел в душ, напевая что-то. Вот так прошла наша первая ночь в доме с очень хорошей слышимостью. © Lina.Pikalina / Pikabu
- Когда мне было 16, мы собрались переезжать. Поэтому я решил спрятаться в кладовке и почитать с фонариком, как часто делал в детстве. Уютно устроившись среди старых одеял, через час я решил переменить позу и слышу страшный хриплый голос: «Ты всегда делаешь меня счастливым». Я вскочил и сломя голову бросился прочь, практически выломав дверь. Придя в себя, вернулся посмотреть, что это было. Оказалось, это мой старый плюшевый медвежонок, который говорил при нажатии на живот. На него-то я и сел. © WybieLovat / Reddit
- Ужинаем с мамой. Вдруг слышим, кто-то дергает ручку входной двери, настойчиво так. Я спросил, кто там. Нет ответа. Посмотрел в глазок — пусто. Отошел от двери — ручку опять подергали. Открыл дверь — никого. Вернулся обратно, а ручка снова трясется. Мама перепугалась. Позвонили соседям. Они поднялись к нам — никого под нашими дверями не нашли. После их ухода все возобновилось. И так до тех пор, пока я не заглянул за трубу мусоропровода и не обнаружил там... соседского кота! Пушистый негодяй жил в квартире на несколько этажей ниже. Соседи приучили кота приходить с улицы и прыгать на ручку, чтобы его впустили. А в этот раз какая-то добрая душа прокатила его на лифте до 7-го этажа, поэтому он ломился в нашу дверь, которая расположена так же, как и его. © Minorique / Pikabu
- Как-то с друзьями ловили сома в пруду. Стемнело. И вдруг слышим звуки, как будто кто-то бросает крупные камни в воду, но они доносятся со всех сторон. Решили, что это шутка, и несколько раз просили шутников прекратить. В конце концов испугались и ушли. Несколько лет спустя я ловил рыбу в другом пруду и услышал тот же звук. Оказалось, это был бобер, который хлопал хвостом по воде, чтобы выгнать меня со своей территории. © solidgoldberg / Reddit
- Когда я работал в ночную смену охранником, я очень мало спал. Патрулирую как-то территорию и чувствую себя особенно не в своей тарелке. На моем участке есть склад, где горит только одна лампа. И вот я вижу чью-то бледную фигуру, лежащую на земле. Адреналин в крови подскакивает, и я почти теряю сознание. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это был манекен для отработки навыков оказания первой помощи. © Unknown author / Reddit
- Было время, когда у нас вся семья спала со светом. Купили мы огромный комод с рук. И мой 3-летний брат стал говорить, что в нем живет человечек. Описывал его так: «Серенький, блестящий, лысый, с красным глазом, и он любит собирать кости голов». Брат не путался в деталях и не забывал про этого человечка. А предмет мебели был реально старый. Решили жуткую вещь убрать подальше. И когда отец почти разобрал комод, брат подошел и выдал: «Вот этот человечек!» И показал на нижнюю часть комода, обращенную к стене. На ней была маленькая наклейка с терминатором. © Marjna1983 / Pikabu
- Как-то подруга купила в секонд-хенде сумку и нашла во внутреннем кармане медальон. Видно, что старый. Стала его носить, и с этого момента начались неприятности на работе. Внутри медальона оказалось поцарапанное фото девушки. Тут к бабке не ходи — вещь приносит неудачу. Выкинула его в озеро, но все стало еще хуже. А через 3 недели оказалось, что неприятности на работе подстраивала коллега. И медальон тут абсолютно ни при чем. © Палата № 6 / VK
- В прошлом году мы с семьей поехали за город, чтобы понаблюдать метеоритный дождь. Подъехали к лесу, выключили двигатель. И тут слышим шаги. Сначала они были слабо различимыми, но затем становились все ближе и ближе. Это не походило на животное — мы подумали, что это человек. На часах 23:30. Сначала он шел медленно, потом пошел быстрее. Мы сели в машину и поскорее уехали. По сей день я понятия не имею, что это было. В этом месте есть что-то жуткое. © Gretchen Gregor / Quora
- Встал как-то ночью в туалет. Сонный, возвращаюсь на ощупь назад. Нужно пройти по коридору и свернуть налево. И вот я поворачиваю и вижу, как из комнаты выходит какой-то мужик. Я оцепенел и покрылся холодным потом. А мужик на месте стоит и дергается, как зомби. Рванул от него на кухню и тут понимаю, что произошло: рядом со входом в комнату стоит зеркальный шкаф, в котором отражается кухня, я немного промахнулся в темноте и попер на зеркало, а за кухонным окном горел фонарь, и он осветил мой силуэт со спины. Меня еще не скоро отпустило, еле заснул в ту ночь. © artdorohov / Pikabu
- Как-то мы с братом были дома одни. В подвале стоял надувной борец в натуральную величину. Когда вы ударяете по нему, он говорит что-то вроде: «Потому что я так сказал». И вот мы смотрим телевизор, а из подвала вдруг доносится: «Потому что я так сказал». Стало очень жутко, ведь сама по себе эта игрушка не разговаривает. Мы спустились в подвал и обнаружили сдувающегося на глазах борца и мою собаку, треплющую эту игрушку. Дело в том, что недавно мой брат пугал пса этим надувным человечком. И вот тот набрался смелости и показал, кто в доме главный. © MizElaneous / Reddit
- Лежу я как-то дома, музыку слушаю. Живот зачесался — я его рукой пошкрябал, и тут так тряхануло всю комнату. Люстра закачалась! Для эксперимента повторил — тот же эффект. Еще раз — то же самое! Первая мысль: я какой-то супергерой, а это моя суперспособность. Потом мама в дверь постучала — оказывается, землетрясение легонькое было. © SubZer0s / Pikabu
- Решила я вечером посмотреть фильм ужасов. Задернула шторы, выключила свет, надела наушники. И вот где-то на середине фильма замечаю, как вроде бы кто-то стоит за занавеской и перебирает ткань пальцами. Я впадаю в ступор. И тут вдруг из-за шторы резко выпрыгивает соседский кот, одновременно в наушниках раздаются ужасающие звуки, я подпрыгиваю и начинаю орать. Кот мечется по комнате. Продолжается вся эта свистопляска пару минут, после чего кот прорывается к открытому балкону и скрывается во тьме, а я иду пить валерьянку. © Medvezhetta / Pikabu
- У нас в общаге постоянно свет экономили, поэтому на лестнице была темень. Готовимся к экзамену с подругой, и потребовалась нам какая-то бумажка, которая лежала в моей комнате. Я впрыгиваю в тапки, бегу к себе в блок и в полной темноте вижу, как на меня движется какое-то белое существо, висящее в воздухе. Я оцепенела, а оно все приближается. И только когда существо поздоровалось, я поняла, что это белый капюшон, за каким-то дизайнерским решением пришитый к черной олимпийке моего соседа. © SuperTOLSTYAK / Pikabu
- Когда мне было 3–4 года, родители поменяли дома батареи центрального отопления. И так совпало, что я решила пошутить и перевела стрелки часов. Один раз, другой — родители стали замечать и удивляться. А мне понравился этот ажиотаж, и я стала проделывать это регулярно с разными часами. Родители заподозрили, что это должно быть батареи радиоактивные, поэтому чудят часы. Собрались снимать их, и, наверное, сняли бы, потому что я уже боялась себя выдать. Но тут меня забрала из «радиоактивной» квартиры бабушка, чудеса прекратились, и, видимо, родители предпочли забыть обо всем. © Myr0slava / Pikabu
А какие привычные вещи пугали вас до жути?
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