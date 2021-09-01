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18 метких твитов от людей, которым палец в рот не клади, не беси. Да и вообще лучше держись от них подальше

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Умение легко одержать победу в споре или вовремя найти острое словечко всегда вызывало уважение. Так, благодаря метким фразам и анекдотам Диоген стал человеком-легендой еще в древности. А в XXI веке остроумными высказываниями и историями из жизни чаще всего делятся в твиттере.

Мы в AdMe.ru считаем, что у людей, которые не лезут за словом в карман, есть чему поучиться. В качестве доказательства — истории героев нашей подборки.

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А у вас есть подобные истории о людях, которых не стоит нервировать?

Фото на превью sweetviscera / Twitter
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