18 метких твитов от людей, которым палец в рот не клади, не беси. Да и вообще лучше держись от них подальше
Умение легко одержать победу в споре или вовремя найти острое словечко всегда вызывало уважение. Так, благодаря метким фразам и анекдотам Диоген стал человеком-легендой еще в древности. А в XXI веке остроумными высказываниями и историями из жизни чаще всего делятся в твиттере.
Мы в AdMe.ru считаем, что у людей, которые не лезут за словом в карман, есть чему поучиться. В качестве доказательства — истории героев нашей подборки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
А у вас есть подобные истории о людях, которых не стоит нервировать?
Фото на превью sweetviscera / Twitter
Поделиться этой статьёй