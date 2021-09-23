18 метких комментариев от тех, кого комик укусил (И теперь они шутят как дышат)

Эх, хорошо бы уметь шутить так, как будто в голове сидит команда сценаристов «Вечернего Урганта» и выдает остроумные фразочки по любому поводу. А пока можно учиться этому на примерах из сети: начиная от совета смириться со своим счастливым браком и заканчивая мечтой уехать в город Пельменей.

Мы в AdMe.ru из тех, кто считает, что смеяться нужно не меньше 100 раз в день, и готовы предоставлять вам бесчисленные поводы для этого. Например, эту подборку комментариев из интернета.

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