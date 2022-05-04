18 мастеров, которые делают такую крутую мебель, что магазинная рядом выглядит слишком просто

Красивая и удобная мебель может не только сделать интерьер уютнее, но и стать предметом гордости хозяина, когда он сообщит гостям, что сам ее сделал. Когда решаешь смастерить кровать для любимого сына, удобный стул для жены или лежанку для дорогого питомца, сам получаешь огромное удовольствие, делая приятное родным и близким.

Мы в AdMe.ru собрали работы людей, которые смогли сотворить из обычных вещей произведения искусства. Посмотрев на изделия этих мастеров, вы тоже захотите поставить некоторые из них у себя дома.

«Смастерил для жены табуретку в японском стиле»

Когда руки растут из плеч, можно сделать лампу даже из запчастей

«Я сделал кровать-бульдозер для своего 2-летнего сына»

«Решил сделать эту лампу в момент печали. И она действительно озарила мой день»

«Смастерила такой стул для школьного проекта»

«Я сделал лампу в виде похитителя драгоценностей»

Столик из дерева и эпоксидной смолы

«В подарок на 1-й день рождения моего племянника я соорудил этот трактор-качалку»

«Склеил 16 кусков сосны и получил такую лампу»

«„На это уйдет всего пара недель“, — подумал я. И вот что получилось 1,5 месяца спустя»

«Изготовил прочную собачью лежанку для нашего нового члена семьи»

«Трудился над ними 5 лет. Кстати, получились довольно прочными. Чтобы это проверить, я на них даже постоял»

Когда вы открываете свой магазин? Я бы купил парочку таких работ. © BubgeeLove / Reddit

«Жена собиралась купить дорогущее кашпо в интернет-магазине. Я подумал, что это безумие, и решил сделать его сам, да еще и почти за бесценок»

«Только что закончил журнальный столик для гостиной»

«Создал это кресло-качалку!»

«Я сделал журнальный столик с помощью электричества»

То, как ты воплощаешь свои задумки в жизнь, — потрясающе! © syntheticat / Imgur



Кроватка для принцев и принцесс

Этот стол весит около 90 кг