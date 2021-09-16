18 мам, благодаря поддержке которых море проблем превращается в маленькую лужицу

Пожалуй, каждому ребенку — и малышу, и своенравному подростку — важно чувствовать, что мама любит его любым. Такая поддержка дает не только ощущение безопасности, но и как будто дарит крылья — свободу действовать, творить, мечтать. И в этот момент совершенно не имеет значения, сколько «малышу» лет: 5, 15 или 50.

Мы в AdMe.ru уверены, что мам, которые готовы поддержать своих детей в любой ситуации, в этом мире больше, чем злых или равнодушных. Не все могут найти в себе силы сказать сыну или дочке «Я тебя люблю», но многие делают это через поступки, которые важнее тысячи слов.