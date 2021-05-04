18 максимально незабываемых учителей, по которым явно «Ералаш» плачет

Сын был во 2-м классе, вызывает меня учительница. Ну пришла, а она мне показывает его рисунок — там заданием было просто нарисовать что хочешь и чем хочешь. Сын же на тот момент фанател от «Трансформеров», целыми днями смотрел мультсериал про них и на улице играл тоже в них.

Так вот, смотрю на рисунок, а там, естественно, главный трансформер с прической-ежиком, большой такой — все как в мультике. Рядом поменьше другие персонажи, которые защищают Землю и людей. В общем-то хорошо нарисовал, аккуратно, красиво.

Учительница же заявляет, мол, вы только полюбуйтесь, что ваш ребенок нарисовал, ему требуется психолог! Оказывается, мультик она такой не знает и решила, что это он нарисовал себя таким большим и грозным, да еще и в короне. Мол, он хочет над всеми доминировать, потому что рядом с ним все маленькие нарисованы, а этот большой. Короче, все — психиатрия плачет. Посмеялась, посоветовала ей посмотреть сначала этот мультфильм, а потом делать выводы.

Особенно позабавило, как она делала большие глаза и все повторяла: «Ну он же в короне, вот смотрите, на голове корона!» © Оля Клевцова / Facebook