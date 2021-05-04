18 максимально незабываемых учителей, по которым явно «Ералаш» плачет
За партой и тетрадками в клеточку большинство из нас провело больше тысячи дней. И за такой приличный срок у каждого бывшего ученика накопился целых ворох историй о своих учителях и их логике, которую бывает слишком нелегко понять. А родители нынешних школьников и вовсе это по второму кругу проходят.
Мы в AdMe.ru просто не смогли пройти мимо историй о таких фееричных преподавателях, что хоть фильм снимай или в анекдотах рассказывай.
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Никогда не забуду про то, как нас собрала классная руководительница и объявила: «У нас ЧП! Трое мальчиков из нашего класса грызли семечки на лавочке у центрального входа в школу!!!» Вызвала их к доске и стыдила за это минут десять, наверное, брызгая слюной во все стороны. Ах, школа, как я тебя ненавижу до сих пор... © seatdriver / Pikabu
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Как-то учительница музыки не смогла утихомирить наш класс, выкрикнула: «К черту все!», вышла из кабинета, поехала домой и не возвращалась в течение трех недель. © CBAFCMV / Reddit
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После записи в дневнике от классной руководительницы: «Не принесла форму для айробики» — моя мама перестала в принципе приходить в школу.
Это при том, что у меня было официальное и пожизненное освобождение от физкультуры и «айробики» по весьма печальным и обоснованным причинам, но я по какой-то неведомой задумке должна была переодеваться и сидеть в спортзале именно в спортивной форме.
А школу мы потом сменили на ту, где учителя все же больше знакомы с грамматикой и здравым смыслом. © Екатерина Майсте / Facebook
«Не хочу хвастаться, но мой сын может стать настоящим математическим гением».
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Сын был во 2-м классе, вызывает меня учительница. Ну пришла, а она мне показывает его рисунок — там заданием было просто нарисовать что хочешь и чем хочешь. Сын же на тот момент фанател от «Трансформеров», целыми днями смотрел мультсериал про них и на улице играл тоже в них.
Так вот, смотрю на рисунок, а там, естественно, главный трансформер с прической-ежиком, большой такой — все как в мультике. Рядом поменьше другие персонажи, которые защищают Землю и людей. В общем-то хорошо нарисовал, аккуратно, красиво.
Учительница же заявляет, мол, вы только полюбуйтесь, что ваш ребенок нарисовал, ему требуется психолог! Оказывается, мультик она такой не знает и решила, что это он нарисовал себя таким большим и грозным, да еще и в короне. Мол, он хочет над всеми доминировать, потому что рядом с ним все маленькие нарисованы, а этот большой. Короче, все — психиатрия плачет. Посмеялась, посоветовала ей посмотреть сначала этот мультфильм, а потом делать выводы.
Особенно позабавило, как она делала большие глаза и все повторяла: «Ну он же в короне, вот смотрите, на голове корона!» © Оля Клевцова / Facebook
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Однажды, когда рассказ учителя прервал школьный звонок, тот просто вырвал его из стены и продолжил. © squidbillie / Reddit
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Года 2 назад, когда дочь была в 4-м классе, мне звонила ее учительница и возмущенно высказывала, что дочь с подругами после школы бегали по сугробам на бульваре, кричали и «бросались снегом» (имелись в виду снежки). Причем на вопрос: «В прохожих бросились?» — ответ был отрицательным. Возмущение было безграничным. До сих пор не понимаю почему. © 1uck / Pikabu
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Вызвали маму одноклассника. «У вашего сына слишком длинные волосы, мне не нравится их длина, их надо отрезать». А она в ответ: «Волосы вашей дочки тоже длинные, но я же молчу. Или что-то с ними надо сделать?» Разговор закончился. © Mirru Olen / Facebook
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В 6-м классе дочка сама вызвалась написать реферат про скорость и ускорение. Ну а я помогал ей разбираться и рассказывал, что это самое ускорение измеряется в метрах в секунду за секунду (да, два раза про секунду). Потом я еще и читал этот реферат и убедился, что дочка все поняла правильно.
Так вот, знаете, за что снизили оценку? Учительница зачеркнула каждое второе слово «секунда» в единицах измерения ускорения! Да, она сама не знала, как правильно.
В общем, прошло 15 лет, а мы до сих пор смеемся над этим. © Tim Farage / Quora
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Мне звонил учитель информатики, мол, сын назвал его глупым. А у меня был урок, я работала учителем, но в другой школе. Выслушала учителя и сказала, что обязательно поговорю с сыном. Положила трубку и продолжила свой урок. Но телефон звонил еще и еще, и каждый раз недовольный учитель требовал, чтобы я все оставила и приехала разбираться в школу. На пятый раз я не взяла трубку, мой урок уже был сорван, и я подумала, что сын все-таки был прав в своем высказывании. © Наталья Хабрат / Facebook
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Начиная с 7-го класса мою маму часто вызывали в школу. Ругали ее за то, что она меня балует, слишком дорого и модно одевает меня. А на самом деле все свои наряды я шила себе сама из бабушкиных платьев, которые без дела висели в шкафу много лет. © Нина Емельянова / Facebook
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Учительница как-то заявила нам, кучке впечатлительных 8-летних детей, что родители отправляют нас во всякие поездки со школой, просто чтобы отмазаться и самим не проводить с нами время. И мы ей поверили! В итоге я даже отказался ехать на один очень классный спектакль. © Babis Venetis / Quora
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Ох, моя училка по английскому в 12-м классе... Тогда я надеялся подтянуть язык, но получить от нее знания было просто невозможно, весь учебный год реально насмарку.
Эта 60-летняя дамочка день за днем приходила в одном и том же платье, с одной и той же улыбкой и одним и тем же рассказом про свои походы по магазинам. Или про своих внуков. Или еще про какую бытовуху.
А после звонка она пыталась спешно раздать домашку, но ее все равно никто и не собирался делать. Она ведь и не проверяла. © Kc Cheng / Quora
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В детстве была у меня учительница русского языка, которую боялась вся школа — и ученики, и другие учителя. На ее уроках всегда было и страшно, и ржачно одновременно: она могла без грубого слова опустить так, что доктор Быков из «Интернов» в сторонке бы стоял. Так вот. Один несчастный пацан сидел и грыз ногти на ее уроке (наверняка от страха), она, приметив эту погрешность, как бы невзначай оказалась около него и потом резко закинула ногу на его парту и во весь голос крикнула: «ГРЫЗИ!!!» © Подслушано / Ideer
А вы сталкивались с ну очень своеобразными учителями? Или с просто забавными?