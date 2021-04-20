18 людей, у которых отношения с родным городом такие запутанные, что затмят даже «Санта-Барбару»

Недавно я побывал в городе, где жил первые 4 года своей жизни. Я помню многие детали, в том числе овец, которых отец выращивал на ферме. Других детей поблизости не было, поэтому ягненок-сирота по имени Джордж был моим единственным товарищем по играм. 40 лет спустя мне довелось проезжать мимо. Решив свернуть на знакомую улицу, я увидел свой дом таким, каким я помнил его с детства. Вышел из машины, постучал в кухонную дверь. Никто не ответил. И тут я услышал какие-то нежные звуки. Обойдя дом, я увидел овец. Я подошел к забору, посмотрел на них и тихо спросил: «Джордж?». В ответ прозвучало несколько тихих блеяний. Я не говорю на языке овец, поэтому не знаю, что они имели в виду. Но они были любопытными и совсем не боялись меня. Думаю, что, хотя Джорджа уже давно нет, там могли быть его потомки. Все это было похоже на яркий сон, телепортацию назад во времени. © John Geare / Quora