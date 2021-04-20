18 людей, у которых отношения с родным городом такие запутанные, что затмят даже «Санта-Барбару»
«Нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам». Так можно описать любую поездку в родной город. У кого-то возвращение на малую родину вызывает ощущение дежавю и желание поскорее сбежать, а для других это возможность поручить себя заботам родителей и снова побыть ребенком. В любом случае избежать таких визитов мало кому удается.
Мы в AdMe.ru выслушали разные мнения и поняли, что для большинства людей места, где прошло их детство, — это все равно что другая планета. Прочитайте эти истории и убедитесь сами.
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Живу в мегаполисе, на работу хожу в одной и той же одежде, почти не крашусь, часто забиваю на свой внешний вид. Зато перед поездкой в свой родной город навожу полный марафет: покупаю новую одежду, делаю маникюр, прическу... Как же все-таки глубоко засело провинциальное «А у меня жизнь круче». © Подслушано / VK
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Иногда приезжаю к себе в родную деревню. Уж больно мне здесь стало нравиться. Особенно после того, как в городе пожил. Такая здесь отдушина... И вот пошел я на рыбалку: на улице не пойми что, под сапогами жижа из грязи, снега и воды, дождь идет. Народ двигается к машине, что продукты привозит. Все хмурые, только я один им навстречу иду счастливый. Все спрашивают, чего веселый такой, а я, мол, настроение просто хорошее. И не раз им счастливый попадался. Потом рассказывают мне друзья, бабушки теперь между собой поговаривают: раньше таким веселым никогда не был, вот только как в город уехал, сразу поменялся. Наверное, что-то здесь нечисто... © Unknown author / Bash
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Уехал из родного города давно. Хотел проведать друга, с которым учились, но не помнил квартиру. Дверь открыла девушка, ответила, что Виталик скоро придет. Пригласила подождать его. Пьем чай, и тут по ходу разговора я понимаю, что это не тот Виталик... © Подслушано / VK
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Когда было 17 лет, встречалась с одним парнем, и у нас было одно любимое кафе, ходили туда всегда. Получилось так, что расстались. Спустя 5 лет я вышла замуж и переехала в другой город. Недавно приехала в родной город; гуляя по городу, увидела это кафе, решили туда зайти с мужем. Заходим, заказываем себе с мужем покушать, и тут я не верю своим глазам — заходит солидный мужчина в дорогом смокинге, и я вижу, что это бывший! Оказалось, он перекупил это кафе и назвал свое предприятие моим именем. © Подслушано / VK
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Мне так хорошо за 30, если не сказать почти 40. К родителям приезжаю раз в год примерно. И каждый раз стараюсь в свой приезд встретиться с одноклассниками. Родители начинают названивать, если я задерживаюсь, под общий хохот я вынуждена оправдываться по телефону: «Да, папа, ну я еще немножко посижу, нет, не надо за мной приезжать, я на такси, да, меня мальчики на такси проводят, посадят». Причем родители целый год меня не видят и не знают, где я и что. А приеду, так контроль, как в девятом классе. © Vperde2 / Pikabu
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Моя подруга, сорокалетняя замужняя дама, приехала в свой город навестить родителей. Утром она проснулась от запаха маминых блинчиков, позвякивания посуды на кухне и яростного шепота папы: «Тише ты, ребенка разбудишь!» © PivBear / Pikabu
- На выходных в моем родном городе вылупился птенец белоголового орлана, и он, похоже, НЕ в восторге от этого. © VivecsSplitD***/ Reddit
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Я переехала из города, в котором выросла, и моя жизнь стала заметно лучше. Я несколько раз возвращалась назад, и каждый раз это был неприятный опыт. Всего я отсутствовала 11 лет, не считая одного визита, и никогда не была так счастлива, как в эти годы. Иногда начать все сначала — это все, что нужно, чтобы двигаться вперед и примириться с прошлым. © Chrissy Lee / Quora
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Я учился в колледже. Однажды на выходных вернулся в свой родной город и побежал по делам родителей. В аптеке ко мне подошла женщина — ровесница моей матери и заговорила со мной:
— Привет, а ты случайно не... сын? (имя мамы)
— Точно. Мы знакомы?
— Возможно, ты меня не помнишь, но (шепчет мне на ухо) я кормила тебя, когда ты был младенцем.
Я смотрю на нее в шоке.
— В любом случае скажи своей маме, что я подходила поздороваться! Увидимся!
Когда я вернулся домой и спросил об этом маму, оказалось, что это правда. Они были хорошими подругами и обе родили с разницей в несколько дней. Когда мама узнала, что не может кормить меня сама, женщина предложила свою помощь. © h1l3e / Reddit
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Недавно я побывал в городе, где жил первые 4 года своей жизни. Я помню многие детали, в том числе овец, которых отец выращивал на ферме. Других детей поблизости не было, поэтому ягненок-сирота по имени Джордж был моим единственным товарищем по играм. 40 лет спустя мне довелось проезжать мимо. Решив свернуть на знакомую улицу, я увидел свой дом таким, каким я помнил его с детства. Вышел из машины, постучал в кухонную дверь. Никто не ответил. И тут я услышал какие-то нежные звуки. Обойдя дом, я увидел овец. Я подошел к забору, посмотрел на них и тихо спросил: «Джордж?». В ответ прозвучало несколько тихих блеяний. Я не говорю на языке овец, поэтому не знаю, что они имели в виду. Но они были любопытными и совсем не боялись меня. Думаю, что, хотя Джорджа уже давно нет, там могли быть его потомки. Все это было похоже на яркий сон, телепортацию назад во времени. © John Geare / Quora
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— Ты где все выходные пропадал?
— Ездил к бабушке в деревню.
— И как?
— Я понял, почему Колобок был круглым и решил убежать... © Unknown author / Bash
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«Съездил в свой родной город. Оттуда уехал уже с целыми пакетами овощей, фруктов и яиц» © madaaeru / Reddit
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Мама недавно продала наш дом и переехала. Вчера я вернулся в свой родной город, чтобы встретиться с друзьями. Почему-то забыл, что жилья у меня там больше нет. Явился я домой примерно в 3 часа ночи, вошел через гараж и отключился в гостиной. В 6 утра меня разбудил какой-то парень, который кричал, чтобы я убирался из его дома. Я почти сразу понял, что произошло, и буквально вылетел оттуда. Спустя пару часов я навестил новых владельцев с подарком и извинился за то, что случайно ворвался в их дом. К счастью, там жила пожилая пара с хорошим чувством юмора, поэтому после того, как я объяснил, что произошло, они просто посмеялись над этим и сказали мне быть осторожнее в будущем. © dominantseventh / Reddit
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— Бабушка в деревне нарадоваться этим летом не могла, как я аккуратно ей все дрова в сарае сложил.
— Помнят еще руки старые навыки тетриса. © Unknown author / Bash
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Просто полицейский из моего родного города решил победить в конкурсе на Хэллоуин. © Skwerilleee / Reddit
А вы часто возвращаетесь в родной город или деревню?