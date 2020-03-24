18 людей поделились неожиданностями, которые подстерегали их после покупки дома

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Помимо бюрократических кругов ада, оформления кредита и прочих подводных камней, после покупки дома или квартиры человека подстерегают и другие неожиданности в виде спрятанных пасхалок от предыдущих владельцев. Если купленный дом к тому же довольно старый, то есть риск найти в нем парочку потайных комнат и сейфов, набитых деньгами.

Редакция AdMe.ru с восторгом прочла истории пользователей, которые обнаружили в своем жилье немало секретов уже после его покупки. В конце статьи вас ждет бонус: иногда человек, приобретший недвижимость, может обнаружить вовсе не пасхалку в собственном доме, а очень наглого родственника или соседа прямо на своем пороге.

Моя соседка сверху — весьма грузная женщина. Я мирилась с тяжелыми шагами по ночам, но, когда в моей ванной капало с потолка, вызывала соответствующие службы. Проблема была в том, что они никак не могли найти причину протечки, а соседка во время купания их, конечно, не пускала. В итоге оказалось, что она купает всех своих 6 детей в одной ванне одновременно. Из-за этого вода выливается через аварийный слив. В моей квартире пришлось вскрывать потолок, чтобы понять, почему вода попадает ко мне. Мы нашли в потолке кофейник! Очевидно, бывший владелец тоже страдал от «потопа», но решил установить в стене емкость, чтобы лишняя вода попадала в нее. © Kimber Shannon / Quora

Нашел флешку бывшего владельца. Открыл, а там 30 фотографий его автомобиля и только 1 снимок его жены и ребенка. © I_throw_socks_at_cat / Reddit

Я переделывал потолок в подвале и нашел там конверт. Надеялся, что в нем будут деньги, но получил нечто большее. Внутри была целая куча доказательств, собранных бывшим мужем, в том, что его жена ему изменяла. Чеки по кредитным картам, квитанции из отелей, распечатки непристойных электронных писем и прочее. Это было ужасно и прекрасно одновременно. © hanginonwith2fingers / Reddit

«Въехали в новый дом и нашли под ковром сейф. Открыли. К сожалению, он был заполнен водой до самого верха. Несмотря на отсутствие находок, это было очень захватывающе».

Вскоре после того, как мы въехали в новый дом, мы нашли в туалете $ 14 тыс. Судя по всему, человек, живший тут до нас, не доверял банкам. © Grahamtg21 / Reddit

Дядя купил дом у людей, чья мама не так давно скончалась. В доме осталось очень много вещей, в основном ничего не стоящих: рождественские игрушки, столовые приборы и так далее. Мы начали грандиозную уборку и нашли мешок, а в нем — кучу лотерейных билетов. Мы их изучили, и оказалось, что все они были выигрышными. Отвезли несколько штук в магазин, но там сказали, что срок действия лотереи уже истек и деньги выплатить они не могут. © Impulse618 / Reddit

Мы нашли на чердаке черно-белую фотографию, которая была вручную колоризована, в роскошной рамке. На снимке изображен ребенок в кружевном платье и с ковбойской шляпой на голове, а рядом с ним — пони. Это была очень старая фотография, и мы не смогли понять, мальчик на ней или девочка. Мы повесили снимок на видное место и по очереди придумывали разные истории про этого ребенка. Когда продавали дом, оставили снимок на чердаке. Показалось неправильным забирать его с собой. © 4rsmit / Reddit

После покупки дома у нас на счету оставалось меньше $ 2 тыс. Выяснилось, что нужно оплатить еще кое-какие расходы, которые были даже больше, чем сумма первого взноса за жилье. Мы с женой пахали как лошади, но денег все равно не хватало. Ежемесячно нам нужно было платить около $ 2 тыс. Прибавьте к этому 3 маленьких дочерей. Как-то я разбирал вещи бывших владельцев и поднялся на чердак. Там увидел большую банку и разозлился, подумав, что банку поставили для сбора воды из-за протекающей крыши. Но в ней оказались деньги! Больше $ 3 тыс. Это буквально вытащило нас из финансовой ямы. © Gerry Sankara / Quora

«Нашли во дворе на дереве череп оленя. Притащили домой и до сих пор держим его на столике».

Под шкафом во встроенном ящике нашли полицейский отчет 60-х годов по делу о похищении человека. В этом деле был замешан бывший владелец этого дома, ныне покойный, а подозреваемым проходил сосед, который и сейчас проживает на том же месте. Хотел бы я поговорить с ним об этом, но только вот побаиваюсь. © alisleaves / Reddit

Я купил 2 очень старых дома. В одном нашел дверь в потайную часть чердака, а в этой комнатке — несколько картин XIX века, сделанных из человеческих волос. В другом доме в подвале обнаружилась дыра, прикрытая листом фанеры, а за ней — тоннель. Сам я никогда не исследовал его, но мне сказали, что он простирается на несколько кварталов. Позже я узнал, что в этом подвале когда-то был незаконный бар, где торговали напитками. © Andy Eaton / Quora

Мы с семьей переехали в новый дом, и все было отлично, пока мы не решили демонтировать розетку в моей комнате. Ее сняли, а внутри нашли записку. Конечно, стало интересно. На листочке было изображение скелета человека с подписями названий к каждой более-менее заметной косточке. Я уверен, что это невинный рисунок, но порой меня бросает от этой находки в дрожь. © King-K-Roolio / Reddit

Это история моей подруги, которая занималась продажей антикварных изделий. Однажды ей позвонил сосед. Он клеил обои на кухне и обнаружил, что стена около плиты двигается. Моя подруга нашла там небольшое отделение, в котором лежали одеяла, оловянные тарелки, чашки и другая посуда. На аукционе эти мелочи ушли за $ 3 тыс. © Egide Beaudoin / Quora

«7 лет назад купили старый дом дореволюционной постройки. Мы пожили в нем 2 года, пока строили новый, а потом стали разбирать. Подходит сын ко мне, говорит так с улыбкой: „Я клад нашел. С деньгами“ — и протягивает жестяную коробочку из-под чая. А там плотно сложенные в пачку купюры».

Жена предыдущего владельца скончалась незадолго до того, как он продал дом. Через неделю после сделки звонит риелтор и спрашивает, не находили ли мы ее обручальное кольцо в шкафу в спальне. Мы не находили. Через несколько лет мы разбирали шкафчики на кухне и нашли его на самом верху. Почему оно там было, мы никогда не узнаем. Но бывшего владельца отыскали и вернули ему кольцо. © sentientmeatpopsicle / Reddit

Заехала в новую квартиру и нашла там 4 закрытые банки 7 Up Gold, спрятанные в промежутке между кухонным гарнитуром и стеной. Этот напиток перестали производить аж в 1988 году. Кстати, газировка в них испарилась или вытекла. Только в одной банке оставалось около четверти жидкости, но пить ее никто не рискнул. © RathrDash1ng / Reddit

Когда мы вскрыли стену в ванной, чтобы починить водопроводную трубу, я увидел кучу «мусора» в стене и потянулся к ней. К счастью, был в перчатках. Там были бритвенные лезвия, очень много. Позже я выяснил, что в середине XX века одной из особенностей ванных комнат было отверстие в дальней стенке шкафчика для удаления использованных лезвий. Жутковато. © Bellapace / Reddit

В моем доме была потайная комната 4,5 м в ширину и 9,1 м в длину. Там даже был ремонт, только она не отапливалась. А внутри мы нашли:

— сумку для бокса и боксерские перчатки;

— 2 десятка голов манекенов с париками;

— пару голых манекенов;

— 20 мешков с каким-то мусором внутри;

— кучу женских трусов (насчитали больше 30 штук);

— 20 коробок со шляпами. © DisastrousContact / Reddit

«Ломали стену в ванной комнате и обнаружили за ней потайной душ».

Мы нашли в подвале коробку со всяким хламом. Внутри был дневник, который вела женщина, состоявшая в группе анонимных алкоголиков. Тетрадь вся была исписана заметками, которые с каждой страницей становились все менее и менее разборчивыми. Какие-то телефонные номера, имена, истории... Мы попытались позвонить по некоторым номерам, и нам никто не ответил. Мне кажется, эта женщина погибла от своего недуга. © Endura_GW2 / Reddit

Я первый жилец в своей квартире. Но даже здесь умудрился найти кое-что, а именно крышку от банки с краской. А на крышке было написано: «Надеюсь, вам понравится ваше новое жилье. Маляр». © Croesus90 / Reddit

Я купил дом, не зная, что в нем есть подвал. В свою защиту скажу, что вход в него был в прачечной в задней части здания. А бывшие хозяева держали там собак. Они очень просили нас не открывать дверь, чтобы собаки не выбежали, так что проход в подвал я попросту не увидел. Нашел его, когда мы уже въехали. Теперь чувствую себя глупцом. © enkibean / Reddit

Бонус: истории о наглых родственниках и странных соседях

Только что купила дом: 5 спален, кабинет, огромный подвал и крытый бассейн. Кроме набившего оскомину вопроса «Зачем тебе такой большой дом, если у тебя нет детей?», получила еще и вот такой комментарий от соседей: «О, у тебя такой большущий дом, а еще и бассейн есть! Это значит, что мы теперь можем приводить к тебе своих детей купаться». Они еще и обижаются, когда слышат в ответ: «Нет, мой дом для меня, моего парня, моих друзей и моих собак». Помимо этого, они возмущаются, что я закрываю ворота во двор, потому что «наши дети очень хотят поиграть у вас во дворе, ведь там так много места». © shygirlturnedsassy / Reddit

5 лет назад купили с мужем дом. Тут выясняется, что наш братец тоже смотрел этот же дом, но решил, что в него нужно вкладывать много денег, и поэтому отказался от покупки. Чуть позже он прямым текстом сказал, что мы должны поменять наш дом на их тесную квартиру. Мол, с детьми им в ней неудобно. Он к тому же обиделся, что я сама не предложила ему такой вариант обмена. Думаете, это все? Как бы не так. Брат сообщил, что перед тем, как отдать ему дом, мы обязаны сделать в нем ремонт, а то у него на это времени не будет. Теперь же он со мной не разговаривает, потому что я не приняла его предложение всерьез и просто посмеялась над ним. © NegativeBarracuda / Reddit

Пара продала нам дом, прожив там всего 2 года и вложив в него немало денег. Мы все удивлялись почему. Первый звоночек должен был прозвенеть в тот день, когда мы осматривали дом: сосед пристально смотрел на нас. После заключения сделки он продолжил наблюдать: стоял на самом краю своего участка и открыто на нас глазел. Он мог слышать, как мы открываем входную дверь. А стоило выйти из дома, как мы обнаруживали его сидящим на лужайке, попивающим кофе и наблюдающим за нами и улицей. Никакой конфиденциальности! В итоге я начал прокрадываться на улицу через заднюю дверь, лишь бы этот сосед меня не увидел. А когда нас познакомили с ним, он отвесил грязную и совсем не смешную шутку. Короче, прожили мы там ровно год и продали этот дом. © JanBob Marshall / Quora