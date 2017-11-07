18 студентов, чьи шпаргалки достойны максимального балла

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Если бы «Оскара» вручали не только деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов, но и студентам за их изобретательность при создании шпаргалок, то каждый из нас уже давно бы имел по несколько номинаций на эту премию.

AdMe.ru собрал 18 фотографий, доказывающих, что шпаргалки — дело тонкое. В параллельной вселенной авторы этих шедевров уже давно бы получили свою заветную статуэтку!