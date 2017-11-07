18 студентов, чьи шпаргалки достойны максимального балла
Если бы «Оскара» вручали не только деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов, но и студентам за их изобретательность при создании шпаргалок, то каждый из нас уже давно бы имел по несколько номинаций на эту премию.
AdMe.ru собрал 18 фотографий, доказывающих, что шпаргалки — дело тонкое. В параллельной вселенной авторы этих шедевров уже давно бы получили свою заветную статуэтку!
1. Смартникюр
2. Когда ты извлекаешь максимум выгоды из положения
3. Кто же знал, что пластырь может быть настолько полезен
4. Чтобы вовремя утолить жажду знаний
5. Когда язык до пятерки доведет
6. Маскировка. Уровень: гений
7. Главное, не наступить в грязь
8. Тонкая работа
9. Больше, чем туз в рукаве
10. И пусть только попробуют ее отобрать!
11. А говорят еще, что в ногах правды нет
12. Когда вредный напиток во благо
13. Что это, если не суперспособность?
14. Иногда и чрезмерная дерзость приносит свои плоды
15. У индийских школьников есть опция «помощь родительского зала»
16. Знание языков — неоспоримое преимущество
17. Почему девушкам легче спрятать шпору
18. Главное, чтобы препод занял статичное положение
Фото на превью glxzwdwyws/twitter