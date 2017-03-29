18 людей, которые оказались там, где их наряд пришелся как нельзя кстати

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Каждый из нас по-своему выбирает одежду: натягивает первое попавшееся или часами примеряет разные наряды. Но иногда результат превосходит даже самые смелые ожидания. AdMe.ru собрал 18 фотографий людей, которые по стечению обстоятельств оказались настоящими мастерами маскировки.

Я искал своего брата 20 минут

Когда тебе все к лицу, и плитка — в том числе

Рисунок на этих диванах что-то мне напоминает...

Осталось только платье подходящее подобрать

Никогда не знаешь, где может произойти подобный казус

Например, зашел в автобус и сразу понял, что ты в тренде

Кто знал, что эта гостиница такая модная?

А производители носков — такие неоригинальные?

Бабушка в восторге от этого ковра. Интересно почему?

Миссия: слиться с местностью. Статус: выполнено

Когда вы с окружающим миром идеально дополняете друг друга

Полоска — отличный выбор. Или нет?

Наверное, все-таки нет.

Хозяин, где хозяйка?

Когда любишь леопардовое и это выходит тебе боком

Прятки? Секунду, я только прилягу