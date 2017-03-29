18 людей, которые оказались там, где их наряд пришелся как нельзя кстати
Каждый из нас по-своему выбирает одежду: натягивает первое попавшееся или часами примеряет разные наряды. Но иногда результат превосходит даже самые смелые ожидания.
AdMe.ru собрал 18 фотографий людей, которые по стечению обстоятельств оказались настоящими мастерами маскировки.
Я искал своего брата 20 минут
Когда тебе все к лицу, и плитка — в том числе
Рисунок на этих диванах что-то мне напоминает...
Осталось только платье подходящее подобрать
Никогда не знаешь, где может произойти подобный казус
Например, зашел в автобус и сразу понял, что ты в тренде
Кто знал, что эта гостиница такая модная?
А производители носков — такие неоригинальные?
Бабушка в восторге от этого ковра. Интересно почему?
Миссия: слиться с местностью. Статус: выполнено
Когда вы с окружающим миром идеально дополняете друг друга
Полоска — отличный выбор. Или нет?
Наверное, все-таки нет.
Хозяин, где хозяйка?
Когда любишь леопардовое и это выходит тебе боком
Прятки? Секунду, я только прилягу
Уровень маскировки: начинающий, но подающий большие надежды