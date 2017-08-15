18 человек, изобретательности которых можно только позавидовать

Гении живут рядом с нами и ежедневно придумывают и воплощают невообразимые вещи. AdMe.ru нашел 18 крутых примеров народной смекалки. Честно признаемся, некоторые нам захотелось повторить.

1. Самый необходимый предмет на пляже — вантуз

2. И в общественном транспорте он крайне необходим

3. Самый удобный способ съесть арбуз

4. Маска для сна? Не-е, не слышали

5. Когда не хочется мыть чашку

6. Лень развивает воображение и стимулирует прогресс

7. Этот человек — гений

8. Мастер готовки 80-го уровня

9. «У нас нет штопора», — говорили они

10. Хочу увидеть это в деле

11. Самый находчивый в мире студент

12. Если это выглядит глупо, но работает, значит, это не так уж и глупо

13. На следующий концерт тоже возьму палку для селфи

14. Зачем ремонтировать стену, если можно просто повесить рамочку

15. Если есть проблема, то обязательно найдется и решение

16. Инновационная система охлаждения

17. Плохая погода барбекю не помеха

18. Если жизнь дала тебе балкон, используй его по полной

Фото на превью raveaso/twitter

73 На склад!
9 Комментарии
  • 15 августа 2017
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