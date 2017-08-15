18 человек, изобретательности которых можно только позавидовать
Гении живут рядом с нами и ежедневно придумывают и воплощают невообразимые вещи. AdMe.ru нашел 18 крутых примеров народной смекалки. Честно признаемся, некоторые нам захотелось повторить.
1. Самый необходимый предмет на пляже — вантуз
2. И в общественном транспорте он крайне необходим
3. Самый удобный способ съесть арбуз
4. Маска для сна? Не-е, не слышали
5. Когда не хочется мыть чашку
6. Лень развивает воображение и стимулирует прогресс
7. Этот человек — гений
8. Мастер готовки 80-го уровня
9. «У нас нет штопора», — говорили они
10. Хочу увидеть это в деле
11. Самый находчивый в мире студент
12. Если это выглядит глупо, но работает, значит, это не так уж и глупо
13. На следующий концерт тоже возьму палку для селфи
14. Зачем ремонтировать стену, если можно просто повесить рамочку
15. Если есть проблема, то обязательно найдется и решение
16. Инновационная система охлаждения
17. Плохая погода барбекю не помеха
18. Если жизнь дала тебе балкон, используй его по полной
Фото на превью raveaso/twitter