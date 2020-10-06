18 лайфхаков от людей, которых мама уже родила слишком находчивыми

Порой жизнь подкидывает нам сюрпризы, справиться с которыми бывает не так-то просто. Испорченная мебель, разбитая лампочка или потерянные ключи для кого-то всерьез могут стать причиной плохого настроения. Хотя, если мыслить позитивно, те же самые неожиданности вполне могут стать отличной тренировкой для мозга. Ведь найти оригинальное решение проблемы порой бывает так увлекательно.

Мы в AdMe.ru узнали от пользователей сети несколько крутых лайфхаков, которые помогут сделать жизнь комфортнее и сохранить бесценные нервные клетки. А в конце нашей статьи вас ждет бонус, который наглядно показывает: порой дети в тысячу раз находчивее взрослых.

«У жены не было необходимой формы для торта. Но она нашла гениальное решение»

Противоскользящая ножка-подножка

«С таблетками для чистки зубных протезов ваш унитаз будет сиять как новенький»

«Это единственный лайфхак, который реально помогает мне в жизни. Используйте открывашки от газировки, чтобы компактнее повесить одежду в шкафу»

Бросьте несколько пакетиков с силикагелем в ящик к инструментам, чтобы предотвратить ржавчину

Не любите хлебные корки? Полейте их топленым маслом, посыпьте корицей и запекайте в духовке до образования корочки. Вкусная и хрустящая закуска готова

Если ваша кошка поцарапает дверь, нанесите на царапины пастель подходящего цвета, чтобы заполнить бороздки. А когда краска высохнет, протрите это место тканью

Используйте водосточную трубу, чтобы собирать фрукты, которые растут высоко на деревьях

Стильная и удобная сумка для бега может получиться из старого носка. Просто отрежьте мысок и сложите носок пополам

Чтобы обжарить лаваш сразу с 2 сторон, нагрейте 2 чугунные сковородки и поместите буррито или шаурму между ними

«Мой парень использовал это, чтобы выкрутить разбитую лампочку. Это обычная картофелина»

«В детском саду скоро фотографирование. Чтобы напомнить нам об этом, воспитатели приклеили наклейку на спину моего сына так, чтобы он не смог ее оторвать»

«Лолу сегодня стерилизовали, и вместо того „конуса позора“ ветеринар предложил надевать ей маленькую футболку. Мои дочки нашли одну из своих старых детских рубашек»

Чтобы конденсат стекал прямо в бутылку, можно использовать веревку или шнур

«Мне нравится. Особенно элементы из натурального дерева»

Есть старая расческа и кот, который любит обо все тереться? Прикрепите расческу к ножке стула. Питомец останется доволен

Когда в прямом смысле закрыто на ключ

Кто бы это ни сделал, он гений

Бонус: когда детская смекалка даст фору изобретательности любого взрослого

«Есть в общественной бане такие вот ограничители расхода воды. Принцип работы очень прост: датчик на прерывание. Стоишь перед ним — вода льется, отошел — прекращает. Подходит мальчик к этому душу, ростом он ниже уровня датчика. Я ожидаю, что он поднимет руку и будет ее держать перед датчиком, чтобы лилась вода, но не тут-то было. Он делает ход конем!»