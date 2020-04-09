18 совпадений, которые ставят под сомнение теорию вероятности

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Наверняка вы замечали, что в начальных титрах многих фильмов присутствует фраза «Все совпадения случайны». Однако в жизни бывают такие стечения обстоятельств, которые даже теория вероятности предполагает как «маловероятные». Неожиданная встреча со своим двойником; группа людей, которые, не сговариваясь, оделись одинаково; четкая последовательность предметов или цифр. Даже ученые не смогли бы сойтись во мнении по поводу их происхождения.

Мы в AdMe.ru тоже не знаем, чем же обусловлены такие совпадения. Но мы считаем, что подобные парадоксы освежают наш замыленный взгляд на окружающую действительность и дают пищу для размышлений. А бонус в конце нашей подборки лишь докажет, что многие «мистические» случайности имеют вполне простое объяснение.

«Мне сказали, что я найду себя в Таиланде»

Муж и жена очень похожи на актеров с постера фильма

«Я неожиданно нашел своего клона в Стамбуле»

Всю жизнь тебя искал

«Мне нужно было снять 160 фунтов, и банкомат выдал мне 8 новых купюр по 20 фунтов с точно последовательными серийными номерами»

«Моя девушка заметила, что я очень похож на этот портрет»

«Одометр в моей машине сегодня выдал это идеальное число»

Нарочно не придумаешь

«Эти девушки даже и не подозревают, что одеты почти одинаково»

Стоишь себе в очереди и внезапно понимаешь, что видишь впереди себя в будущем

Да как так-то?

Опять матрица сбоит

В этом ряду каждая четвертая машина — красная

«Мой заказ под номером 666, и это в пятницу 13-го!»

К-к-комбо

Когда с судьбой спорить бесполезно

Это близнецы, монтаж или просто совпадение?

Бонус: когда вам кажется, что происходит нечто странное, скорее всего, этому есть вполне простое объяснение, просто вы о нем не знаете

Иду вечером после работы на остановку, вижу, маршрутка, которая мне нужна, стоит с закрытыми дверьми и сигналит. Подбегаю к ней, а на переднем сиденье сидит женщина и смотрит на меня. Я ей говорю, мол, мадам, скажите водителю, пусть дверь откроет. Она поворачивается и говорит ему, а тому вообще по барабану — он срывается с места и уезжает.

В тот же момент приезжает другая маршрутка, я сажусь, а водитель гонит так, что я чуть молиться не начал! Короче, прилетаем на мою остановочку, я выхожу и продолжаю на ней стоять — жену жду. И тут подъезжает та самая первая маршрутка, и женщина поворачивает голову, а тут опять я стою! У нее на лице весь спектр эмоций: от осознания, что это лицо она уже где-то видела, до шока — она же видела меня 10 минут назад в 8 км перед этим! © sanyalLO / pikabu

А у вас бывали подобные странные или необъяснимые совпадения? Если да, то поделитесь с нами самыми необычными случаями.