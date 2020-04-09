18 совпадений, которые ставят под сомнение теорию вероятности
Наверняка вы замечали, что в начальных титрах многих фильмов присутствует фраза «Все совпадения случайны». Однако в жизни бывают такие стечения обстоятельств, которые даже теория вероятности предполагает как «маловероятные». Неожиданная встреча со своим двойником; группа людей, которые, не сговариваясь, оделись одинаково; четкая последовательность предметов или цифр. Даже ученые не смогли бы сойтись во мнении по поводу их происхождения.
Мы в AdMe.ru тоже не знаем, чем же обусловлены такие совпадения. Но мы считаем, что подобные парадоксы освежают наш замыленный взгляд на окружающую действительность и дают пищу для размышлений. А бонус в конце нашей подборки лишь докажет, что многие «мистические» случайности имеют вполне простое объяснение.
«Мне сказали, что я найду себя в Таиланде»
Муж и жена очень похожи на актеров с постера фильма
«Я неожиданно нашел своего клона в Стамбуле»
Всю жизнь тебя искал
«Мне нужно было снять 160 фунтов, и банкомат выдал мне 8 новых купюр по 20 фунтов с точно последовательными серийными номерами»
«Моя девушка заметила, что я очень похож на этот портрет»
«Одометр в моей машине сегодня выдал это идеальное число»
Нарочно не придумаешь
«Эти девушки даже и не подозревают, что одеты почти одинаково»
Стоишь себе в очереди и внезапно понимаешь, что видишь впереди себя в будущем
Да как так-то?
Опять матрица сбоит
В этом ряду каждая четвертая машина — красная
«Мой заказ под номером 666, и это в пятницу 13-го!»
К-к-комбо
Когда с судьбой спорить бесполезно
Это близнецы, монтаж или просто совпадение?
Бонус: когда вам кажется, что происходит нечто странное, скорее всего, этому есть вполне простое объяснение, просто вы о нем не знаете
Иду вечером после работы на остановку, вижу, маршрутка, которая мне нужна, стоит с закрытыми дверьми и сигналит. Подбегаю к ней, а на переднем сиденье сидит женщина и смотрит на меня. Я ей говорю, мол, мадам, скажите водителю, пусть дверь откроет. Она поворачивается и говорит ему, а тому вообще по барабану — он срывается с места и уезжает.
В тот же момент приезжает другая маршрутка, я сажусь, а водитель гонит так, что я чуть молиться не начал! Короче, прилетаем на мою остановочку, я выхожу и продолжаю на ней стоять — жену жду. И тут подъезжает та самая первая маршрутка, и женщина поворачивает голову, а тут опять я стою! У нее на лице весь спектр эмоций: от осознания, что это лицо она уже где-то видела, до шока — она же видела меня 10 минут назад в 8 км перед этим! © sanyalLO / pikabu
А у вас бывали подобные странные или необъяснимые совпадения? Если да, то поделитесь с нами самыми необычными случаями.
Фото на превью DStump / pikabu