18 курьезных прозвищ, которые не дадут заскучать ни их владельцам, ни окружающим

Многие родители придирчиво выбирают имя для будущего малыша, стараясь, чтобы оно сочеталось с отчеством и фамилией. Но потом малыш растет, идет в школу, университет, на работу, обзаводится друзьями, а те придумывают ему кличку, которая приклеивается как банный лист. И вместо Георгия, Александры или Ольги ходят по свету, например, Слон, Малая и Киса.