18 курьезных прозвищ, которые не дадут заскучать ни их владельцам, ни окружающим
Многие родители придирчиво выбирают имя для будущего малыша, стараясь, чтобы оно сочеталось с отчеством и фамилией. Но потом малыш растет, идет в школу, университет, на работу, обзаводится друзьями, а те придумывают ему кличку, которая приклеивается как банный лист. И вместо Георгия, Александры или Ольги ходят по свету, например, Слон, Малая и Киса.
Мы в AdMe.ru обожаем нетривиальные истории, поэтому с удовольствием почитали откровения пользователей сети о прозвищах, которые запомнились им на всю жизнь.
- У нас в компании был парень по кличке Аллигатор, ну потому что Олег. Как-то раз сидим на дне рождения его брата. Аллигатор запаздывает, а жена его рядом со мной сидит. Я забыла, как там его кличут, поворачиваюсь к ней и говорю: «Ну где там твой Крокодил-то? Когда приедет?» Она глаза на меня округлила и отвечает: «Вообще-то он не такой уж страшный». Смеялись потом всей компанией. © Алена Спринчинат / Facebook
- В универе препод был, имя-отчество уже не помню, но все называли его Максим. Свои занятия он начинал со слов: «Знаете ли вы?..», а поток подхватывал: «Вдо-о-оль ночных доро-о-ог». © Tigrovaya / Pikabu
- В музыкальной школе хор у нас вела милая женщина по прозвищу Лошадь, потому что перед началом нашего пения она взмахивала палочкой и говорила заливисто: «И-и-и-и-и-и-и!» © krysya / Pikabu
- У нас во дворе жил мальчик Валера. Весь такой важный, смелый был и любил всех задирать. Соответственно, прозвище ему дали Крутой. Ходил он с этим прозвищем до тех пор, пока хорошенько не получил от Ленки. С тех пор его кличка стала Жидкий. © Оксана Савельева / AdMe
- Жила у нас во дворе тетя Наташа, которая всеми силами боролась за демографию страны: рожала в год по ребенку. Часто заходила к нам за солью, спичками, фруктами и ягодами с нашей дачи, за детскими вещами, из которых мы выросли, денежку в долг взять. Весь наш двор звал ее Перинаталья. А я думал, это имя такое необычное. © Подслушано / VK
- У моей сестры погоняло Заяц. Не, она не ушастая. Просто, когда она была маленькая, не ползала, а прыгала на попке, подгребая впереди ножками. Так и прицепилось — Зайчик. Сейчас ей 49, и она Заяц. © nevata01 / Twitter
- В 7-м классе у меня была белая пушистая шапка. Одноклассник подошел ко мне и говорит: «Ну ты прямо как Белоснежка!» Я в ответ: «Ну ты, видимо, принц. А где же мои гномы?» И тут он неожиданно показывает на мою подругу и выдает: «А вот первый». И до окончания школы я была Белоснежкой, а подруга... да уже не совсем подругой. © Татьяна Сажнева / Facebook
- В школе парень из класса старше все время приставлял первую букву от моей фамилии к имени, и получалась вместо Ули Руля. Меня это раздражало, но я долго терпела. В один момент не выдержала и сказала ему, что если он еще хоть раз назовет меня Рулей, то я тоже приставлю первую букву его фамилии к его имени и буду звать его Кантон. Больше ни разу он не назвал меня Рулей. Видимо, быть Кантоном не очень хотелось. © Ульяна Родюкова / Facebook
- У нас директора прозвали Гусь, причем так его называл еще мой батя. Я не мог понять, откуда прозвище, так как внешне ни капли не похож. Все вскрылось на очередном последнем звонке, когда он толкал речь и награждал учеников: «А сейчас хотелось бы вручить блага-га-дарственные грамоты». В его защиту могу сказать, что к моему последнему звонку он от этого дефекта избавился. А от прозвища нет. © MrakTemnblj / Pikabu
- А меня в пионерском лагере звали Танька Радиоточка. Я после отбоя «Джейн Эйр» пересказывала. Наизусть. © Татьяна Синенко / Facebook
- Есть у меня подруга, с которой часто по молодости попадали в переделки. Как-то она сказала: «Ой, я в этой толстовке как Василий». И уже года 4 она записана у меня в телефоне под этим именем. И вот этот Василий привлекает постоянно внимание. То мой будущий бывший возмущался, мол, что за Василий тебе в первом часу ночи названивает. То брат радовался, что наконец-то у меня нормальный мужик появился, когда в телефоне от Василия всплыло сообщение: «Несу перфоратор, готовь жрать». И каждому объясняешь, что Василий — это Анька. Думаешь, что надо срочно переименовать. Потом смотришь: ну такой уже родной Васян, не хочу менять, пусть будет. © Олень / AdMe
- У меня в универе учился парниша по фамилии Козел, ну и кличка у него была соответствующая. Повстречал он девушку по фамилии Барская. После свадьбы молодой муж взял фамилию жены. Может, думал, все изменится, но все стали звать его Барский кОзел. © LenaGolovah / Pikabu
- На физфаке в моей группе нас было всего 2 девочки, и обе Оли. Ребята думали, какие бы прозвища нам придумать, чтобы различать. И решили перед именем добавить первую букву фамилии. Так в группе вместо двух Оль появились Толя и Коля. © olly_cholly / AdMe
- У меня фамилия Гришко, и характер боевой, поэтому кликуха у меня была Гришка-атаман. Классе в 6-м пригласила подружка на день рождения. Ее мама приготовила всем гостям подарки на память — маленьких гуттаперчевых пупсиков. Догадайтесь с трех раз, что получила я? Правильно, водяной пистолет. Мама подружки подумала, что дочь решила разбавить девичью компанию кавалером — Гришкой-атаманом. © Svetlana Kurilova Grischko / Facebook
- Была у нас учительница по прозвищу Корова. Приятная женщина во всех отношениях, не выделялась чем-то, за что ее можно было так прозвать. Но однажды на меня снизошло озарение. Сидели мы на уроке, готовились, а учительница проверяла тетради. И тут наш гомон превысил допустимый уровень шума. Она тетради в сторону откладывает, голову на плечо чуть опускает и протяжно так: «Ну-у-у, ребя-я-ята». И глаза такие печальные-печальные. Тут-то мне правда и открылась. © hunterpo / Pikabu
- Есть у нас во дворе тетка. Ее прозвище Черчилль. Дети не знают, почему ее так зовут, а я знаю. Я тоже уже тетка. И в детстве просыпалась в школу под дикие крики: «Черчилль, Черчилль!» Это Светка (тогда еще не Черчилль) выгуливала свою огромную псину. Ну как выгуливала? Болталась на поводке пятой точкой в грязи, а Черчилль бешено носился по кругу, не обращая внимания на миниатюрную хозяйку. А теперь она тетя Черчилль. И неважно, что директор филиала и ездит на «инфинити». © Подслушано / VK
- В общежитии моего университета жил студент Тарас по фамилии Мущинка. Ему придумали кличку Мен (как «мужчина» на английском). Через год в его блоке поселился другой парень с именем Тарас. Новому Тарасу автоматически дали прозвище Супермен. © Nadya Chernenko / Facebook
- У меня есть двоюродный брат по имени Федор. Как-то раз на рыбалке он вечером колотил себя копытом в грудь, что завтра именно он будет готовить уху. А наутро сказал, что вчера наболтал лишнего и уху варить не будет. С тех пор он Лжедмитрий. © VozidLa / Pikabu
А какие нетривиальные прозвища встречались вам?
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