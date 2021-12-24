18 курьезных историй о детях, которые мыслят совсем не так, как мы с вами
Дети живут в своей стране Вообразилии и искренне в нее верят. Они иначе мыслят, чувствуют. То, что взрослому кажется пустяком, для ребенка порой имеет огромное значение. Остается только диву даваться, а может, даже и учиться смотреть на мир глазами детворы.
Мы в AdMe.ru порадовались историям пользователей сети и в очередной раз убедились, что детская логика причудлива и непредсказуема.
- Я училась в классе с архитектурно-художественным уклоном. Во 2-м или 3-м классе попросили всех принести тушь и перья. Передала эту информацию маме, она сказала, что лишней туши у нее нет, а перо найдешь на улице. Достойного пера я не нашла и решила идти ни с чем. До сих пор помню лицо учительницы, когда она увидела на столах голубиные и вороньи перья и у некоторых тушь для ресниц. К слову, художественную тушь с пером принесли только двое из 25 человек. © MartyAnn / Pikabu
- Я крашу волосы в светлый цвет летом и более темный зимой. Осенью я преподавала в дошкольном учреждении. Ученица 4 лет посмотрела на мой новый цвет и ужаснулась:
— Учитель... волосы... почему?
— Я как дерево. Я меняю цвет осенью.
Она замолчала на мгновение и с серьезным видом спросила:
— А зимой... без волос? © energirl / Reddit
- Вечером сижу за компом, подходит сын 11 лет и говорит:
— Пап, нас на труды попросили принести дичь.
— Дичь??? (Проскакивают невероятные мысли.) Но зачем?
— Не знаю пап, сказали принести.
— Слушай, а ты ничего не перепутал? Может, на труды нужна жесть?
— О, точно, пап, жесть. © kermet007 / Pikabu
- Очень сложно ходить в супермаркет с моей 7-летней дочкой. Она бегает по залу и бросает мне в корзину мятые баночки йогуртов, подгнившие яблочки и переспелые бананы.
— Мам, ну их же никто не купит. Смотри, какие они несчастные! © valenayaspers / Twitter
- Сын домашнее задание по литературе записал: «Мораль Васи». Какого Васи — кто бы знал. У друзей записано так же. И только девочка с 1-й парты подсказала, что задание звучало «мораль басен». До задних парт дошел только Вася. © gassieva / Pikabu
- Пошли семьей в поход с нашим крестным. Младший сын ноет, что устал, просит крестного взять его на ручки. Крестный отвечает, что он тоже устал и хочет на ручки. Давай, говорит, я тебе денежку дам, а ты меня на ручках понесешь. Сын подумал и согласился. Получил монетку и молчком идет дальше. Крестный ему говорит: «Ты же денежку взял, теперь бери меня на ручки». Сын отвечает: «Не видишь — у меня руки заняты? Я денежку несу». © Bella Suxitashvili / AdMe
- Мой двоюродный брат в возрасте четырех лет попал на свадьбу к родственникам. Все поел, попил, а когда пришло время уходить, громко сказал: «Спасибо! Ничего мне у вас не понравилось!» © Katerina Shv / Facebook
- Когда мне было 5 лет, я думал, что можно купить 1 любой предмет за ₽ 1, например 1 особняк за ₽ 1, 1 смарт-телевизор за ₽ 1. Также я был уверен, что для покупки онлайн достаточно засунуть деньги прямо внутрь телефона. И был шокирован тем, что в торговле другие правила. © whymydadleftme / Reddit
- Моя старшая сестра однажды обменяла две свои 1-долларовые купюры на мою единственную 5-долларовую, потому что «2 — это больше, чем 1». © thecheeselouis / Reddit
- Посылаю сына в магазин, сыну 16. Подробно объясняю, где там что и на какой полке. Он перебивает: «Я что, маленький?» Ну ок, надо было купить: бекон в пачке, маслины без косточки и помидоры черри в упаковке. Начались звонки от него, я трубку не брал — некогда. Приходит из магазина: бекон купил, вместо черных купил зеленые, хорошо хоть без косточек. И 2 гигантских помидора. На вопрос «почему?» был ответ: «Там не было маленьких, вернее, были, но это томаты!!! Я звонил, чтобы спросить, но ты трубку не берешь...» © Tehnocom / Pikabu
- Одеваюсь к празднику и 5-летнего сына нарядила. Все его расхваливают, говорят, какой красивый. Я вмешиваюсь: «Ну и мне комплимент сделайте кто-нибудь, я же все-таки женщина!» Тут неожиданно сын ко мне подходит и говорит: «Мадам, у вас такой красивый ребенок!..» Кроме меня, все лежали, а я вообще зависла. Главное, «мадам» он откуда взял? © Bella Suxitashvili / AdMe
- Сыну было 6 лет, пошел в библиотеку. Возвращается и с возмущением: «Закрыто!» Спрашиваю: «Может, объявление какое-то на двери?» «Да, — говорит, — написано „День медика“». Я, конечно, слегка удивилась: с каких это пор библиотекари стали отмечать День медицинского работника?.. Вечером до меня доходит. Говорю: «А там, случайно, не „Санитарный день“ было написано?» Сын: «Ага!» © mamasahci / Pikabu
- К отцу подошел сын и спросил: «Папа, я могу жениться на бабушке?» Папа: «Нет, сын, ты не можешь. Она тебе не подходит». Ребенок уходит, бормоча себе под нос что-то вроде: «Как так вышло, что ты можешь жениться на моей маме, а я на твоей не могу!» © Shrikanth Shetty / Quora
- Я понял, что наступила старость, когда двоюродный брат 7 лет спросил, каким смартфоном я пользовался в детстве. Не успел я ответить, как его сестра 11 лет вставила: «Ты что! В его детстве не было смартфонов. Они пользовались счетами, играли в пластилин и с песком». Мне всего 39. © Yessydo / Pikabu
- — Вика, надень тапки. Ты же кашляешь.
— А я и в тапках кашляю. © spindenu / Twitter
- В садик пришел терапевт осматривать детишек. Одному мальчику говорит: «Встань на одну ногу». Мальчик подошел к доктору и встал на его левую ногу двумя своими. © AlexBessonov / Pikabu
- Когда мы навещали моих бабушку и дедушку, я не понимал, что я их родственник. Помню, как пришел к ним домой и спросил, где их дети, потому что я хотел с ними поиграть. Они были сбиты с толку. Я спросил: «Дети еще учатся?» — или что-то в этом роде. Когда дедушка с бабушкой сказали мне, что моя мама была их ребенком, я подумал: «Ого! Так это моя мама». © Mario_Speedwagon / Reddit
- Приходит однажды домой моя тогда еще маленькая младшая сестра и заявляет, что ей на урок технологии нужно принести фанеру. Мы удивились, думая, зачем детям, тем более девочкам 11 лет, фанера нужна. Но раз надо, значит надо. Отчим принес ей с работы фанерный лист. Прихожу из школы и вижу, что все дома ржут. Оказалось, что учительница просила принести поролон! И мы до сих пор представить не можем, как можно было поролон с фанерой перепутать. Я после этого сильно сестру доставал своими шутками на эту тему. © JackTallanted / Pikabu
А вам приходилось изумляться полету детской мысли?
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