18 курьезных историй о детях, которые мыслят совсем не так, как мы с вами

Дети живут в своей стране Вообразилии и искренне в нее верят. Они иначе мыслят, чувствуют. То, что взрослому кажется пустяком, для ребенка порой имеет огромное значение. Остается только диву даваться, а может, даже и учиться смотреть на мир глазами детворы.