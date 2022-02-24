18 курьеров показали подноготную своей работы, и она у них не только сложная, но и богатая на впечатления

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Современный мир уже невозможно представить без сервисов доставки и курьеров. Маркетплейсы и онлайн-магазины, супермаркеты и аптеки, рестораны и кафе — теперь практически откуда угодно можно получить товары, не выходя из дома. И все благодаря курьерам, чью работу, конечно, простой не назовешь.

Но мы в AdMe.ru нашли доказательства того, что хоть работа у курьеров трудная, но в ней полно моментов, которые запросто могут зарядить хорошим настроением на целый день, в том числе благодаря крайне душевным клиентам.

«На меня сквозь стеклянную дверь смотрел дружелюбный наблюдатель и следил, чтобы все прошло гладко...»

«Я водитель Advance Auto, и, подъезжая на этот пункт каждый раз, я вижу эту маленькую милашку»

«Вчера моя последняя доставка была для пожилой пары, которая оставила мне вот такие „чаевые“. P.S. Соленья оказались очень вкусными»

«Не могу дождаться, когда боги сервиса доставки сведут нас вместе еще раз»

«Владелец индийского ресторана угостил меня бесплатным обедом, потому что пришлось долго ждать заказ»

«Заморочился, но как круто выглядит!»

«Сегодня мне дали собственноручно выращенное авокадо в качестве чаевых»

«Я работаю на нем во время метелей»

«Хотел бы я, чтобы все квартиры или дома выглядели так»

Доставка в любую погоду

«Это потрясающе. Доставка к этому клиенту подняла мне настроение на всю ночь!»

На листе написано «Спасибо вам, курьеры».

«McDonald’s в моем районе дает бесплатную еду каждому курьеру за каждую доставку! Большое им спасибо за это»

«Одна из причин, по которой я люблю работать в доставке»

«Сколько себя помню, я хотел, чтобы однажды кто-нибудь сказал мне, как добраться до этого места. Сегодня мечта всей жизни сбылась»

«Улица Сезам».

Приятные мелочи

«Спасибо, Uber».

«Бесплатная еда. Не знаю, как это произошло, но клиент, живущий во Флориде, сделал заказ из китайского ресторана в Нью-Йорке»

Со мной такое случалось однажды. Мне достались чизстейк и картофель фри. © joshybloshy / Reddit

А мне таким образом достался лобстер. Лучший лобстер, который у меня когда-либо был. © sodaextraiceplease / Reddit

«Один из моих любимых адресов для доставки, и здесь дают хорошие чаевые»

«Дорогие курьеры, спасибо. Мы ценим вашу работу как никогда раньше».

«Этот домовладелец подбежал к моей машине и проводил меня до входной двери, а после этого начал охранять еду»