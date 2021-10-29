18 простых любителей, которые дадут фору дорогущим кондитерам
Чтобы сотворить кулинарный шедевр на собственной кухне, не надо обладать сверхспособностями. Нужны лишь регулярная практика и, конечно, проверенный и точный рецепт. А еще можно вдохновиться успехами героев нашей подборки, которым по зубам любые булочки, пирожки и тортики.
Мы в AdMe.ru истекали слюной, пока готовили эту подборку. А в бонусе припасли для вас пример того, что счастливым может сделать даже не совсем удачный тортик.
«Приготовил торт „Сказка“. Вкус детства выходит только по гостовской рецептуре»
«Прошел ровно год с того момента, как я делала свои первые кулинарные шаги»
«Все началось с изделия на мамин день рождения. А вчера я испекла торт с розочками из белково-заварного крема».
«Этот хлеб красивее меня»
«Сделали с детьми торт ко дню рождения мужа. Я называю это творение малиновым трюфелем с кремом»
«С днем рождения, папа».
Печеньки в форме котиков
«Впервые испекли круассаны дома»
«Научилась печь шведские булочки с корицей в школе кондитеров. Я действительно этим горжусь»
Хлеб в формы капибары
Липкие булочки с корицей и пеканом
«Испекла плюшевых мишек с нутеллой внутри. Очень ими горжусь»
Только взгляните на этот тортик с «детками»!
«Ребята, я испекла свой первый чизкейк»
«Мое хобби и дополнительный заработок»
«Приготовила свой первый пирог с нуля. Я очень старалась»
«Тыквенный хлебушек, который я испекла в этом году»
«Моя девушка сделала шоколадные кексы в виде цветов»
«Интересно наблюдать, как растет мое мастерство»
«Подруга уволилась с работы, чтобы заниматься тортиками. Как вы думаете, не зря?»
Бонус: «Этот тортик я приготовила самой себе. Он немного кривенький — все-таки первый раз. Зато я счастлива»
А какие кулинарные шедевры под силу сотворить вам?
Фото на превью kymkum02 / Pikabu
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