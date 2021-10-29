18 простых любителей, которые дадут фору дорогущим кондитерам

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Чтобы сотворить кулинарный шедевр на собственной кухне, не надо обладать сверхспособностями. Нужны лишь регулярная практика и, конечно, проверенный и точный рецепт. А еще можно вдохновиться успехами героев нашей подборки, которым по зубам любые булочки, пирожки и тортики.

Мы в AdMe.ru истекали слюной, пока готовили эту подборку. А в бонусе припасли для вас пример того, что счастливым может сделать даже не совсем удачный тортик.

«Приготовил торт „Сказка“. Вкус детства выходит только по гостовской рецептуре»

«Прошел ровно год с того момента, как я делала свои первые кулинарные шаги»

«Все началось с изделия на мамин день рождения. А вчера я испекла торт с розочками из белково-заварного крема».

«Этот хлеб красивее меня»

«Сделали с детьми торт ко дню рождения мужа. Я называю это творение малиновым трюфелем с кремом»

«С днем рождения, папа».

Печеньки в форме котиков

«Впервые испекли круассаны дома»

«Научилась печь шведские булочки с корицей в школе кондитеров. Я действительно этим горжусь»

Хлеб в формы капибары

Липкие булочки с корицей и пеканом

«Испекла плюшевых мишек с нутеллой внутри. Очень ими горжусь»

Только взгляните на этот тортик с «детками»!

«Ребята, я испекла свой первый чизкейк»

«Мое хобби и дополнительный заработок»

«Приготовила свой первый пирог с нуля. Я очень старалась»

«Тыквенный хлебушек, который я испекла в этом году»

«Моя девушка сделала шоколадные кексы в виде цветов»

«Интересно наблюдать, как растет мое мастерство»

«Подруга уволилась с работы, чтобы заниматься тортиками. Как вы думаете, не зря?»

Бонус: «Этот тортик я приготовила самой себе. Он немного кривенький — все-таки первый раз. Зато я счастлива»