18 кудесников, которые знают, что, если сильно захотеть, можно сделать своими руками все что угодно

Наверняка у каждого хоть раз рождалась идея, которую хотелось воплотить в жизнь своими руками. Конечно же, не у всех выходит сделать это с первого раза и хорошо. Но если упорствовать в своей затее и подходить к ней с умом, то рано или поздно обязательно все получится. И крутая сумочка, и шикарное платье, и светящийся стол, и даже первый в жизни ковер.

Мы в AdMe.ru считаем, что у творчества нет границ и главное при создании чего-либо самолично — это верить в себя. И герои нашей статьи тому подтверждение.

«У меня ушли месяцы на создание выкройки, но наконец-то я придумал дизайн для моего двустороннего пальто и воплотил его в жизнь»

«Комбо из сумки и обложки для книги в стиле „Властелина колец“, которое я только что закончил»

«Наши 3-летние близнецы любят списки и организованность, поэтому я вырезал для них лазером список дел»

«Одеться. Завтрак. Время учебы. Время игр. Уборка. Перекус».

«Я сшила трусики, и теперь у меня официально есть комплект»

«Кострище на берегу озера, которое я построил из местного речного камня»

«Деревянный светодиодный стол, который я сделал»

«Одна из моих работ о горбатых китах»

«Кожаная сумка, которую я сделал»

«Я сделала это ожерелье, используя серебро и смолу. А светится оно за счет того, что в нем есть светящийся пигмент»

«Так что оно заряжается естественным образом, поглощая свет».

«Первый ковер, который я сделала!»

«Золотые привратники. Сделаны из металла мной»

«Я сделал гребень-заколку с суккулентами из полимерной глины»

«Я связала крючком орхидею»

«Я сшила эту сумку! На нее ушло несколько тысяч бусин, сотни метров рыболовной проволоки и большая часть моих нервов»

«Домик ведьмы, который я спроектировал и построил для своего заднего двора»

«Я сшила это платье из 2 скатертей»

«Я пчеловод и сохраняю натуральные кусочки сот, которые нахожу в ульях. А потом с помощью смолы создаю кулоны»

«Кто-то выбросил свадебную сумочку моей мамы, и она испортилась под дождем. Мне удалось спасти ее и сделать подушечку на память»