18 крутых вещей, которые в прямом смысле слова нашли в мусорном баке

В развитых странах люди без сожаления выбрасывают несъеденные продукты, одежду, работающую бытовую технику и другие предметы быта. По данным ООН, ежегодно выбрасывается более 930 млн т еды, 92 млн т текстильных отходов. В Европе и США люди не хотят мириться с таким положением дел и организовали движение дампстер-дайвинг. Его приверженцы в прямом смысле ныряют в мусорные баки, чтобы достать оттуда то, что может еще послужить человеку.

Мы в AdMe.ru не призываем следовать этому движению, но в то же время считаем его крайне полезным для экологии нашей планеты. Вы сами посмотрите, какие крутые предметы люди нашли в мусорке и взяли себе. А ведь все это могло доживать свой век на свалке.

1. «Мой друг нашел этот винтажный браслет Gucci из серебра»

2. «Наткнулась на этот работающий миксер»

3. «У меня был хороший улов. Почти всё — изделия из серебра»

4. «Очень рад этой находке на 208 литров. Обнаружил его пустым, отремонтировал и поставил в своем кабинете»

5. «Нашел полностью работающий принтер, который стоит $ 300–400»

6. «Сегодня вечером увидела большой пакет вкусностей. А еще там были кремы для лица!»

7. «Обнаружил этот пылесос под дождем у мусорного контейнера. Почистил его, теперь он работает как новенький»

8. «Кто выбрасывает работающие лампочки? Тут было целых 15 штук»

9. «Тут корма для собак почти на $ 1 000! Причем ни один из мешков не просрочен»

10. «Интересно, зачем ее выбросили? На ней был ценник в $ 1 099»

11. «Нашел сегодня ботинки с биркой. Мои как раз неделю назад порвались»

12. «Наткнулся на эти наушники за $ 300. Удивительно, зачем их выбросили?»

13. «Я нашел 8 рабочих внешних дисков на 1 и 2 ТБ»

«Все они были полны данных. У одного даже были сканы водительских прав, паспорта, чеков, банковской информации. Я основательно стер всю информацию, один жесткий диск оставил себе, а остальные продал на eBay».

14. «Это великолепное зеркало стояло рядом со школьным мусорным контейнером»

15. «Моя девушка сказала, что ей нужен вентилятор для работы, и боги мусорных контейнеров услышали ее»

16. «Сегодня я заметила эти 15 ручек в одном мусорном контейнере. Посмотрите на их цены! Каждая стоит от $ 40 до 60»

17. «Нашел сыр и колбасу почти на $ 200»

18. «Я всегда хотел подписанную книгу этого автора. Никогда не думал, что найду ее в мусорном баке»