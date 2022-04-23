18 позитивных фотографий, которые не оставят и следа от плохого настроения

Порой, когда на душе скребут кошки, кажется, что поднять настроение уже ничто не в силах. Но, как бы парадоксально это ни звучало, есть мнение, что достаточно просто улыбнуться. К счастью, за поводом для улыбок далеко ходить не нужно: многие люди выкладывают в интернете позитивные кадры из своей жизни.

Мы в AdMe.ru решили доказать, что вызвать улыбку и поднять себе настроение, разглядывая классные фото, совсем не сложно.

Когда впервые пробуешь арбуз

«Эта пожилая пара идет на пляж. Мужчина то и дело останавливается, чтобы достать телефон и сфотографировать свою спутницу»

«Она так гордится собой. У нее 3 девочки и 1 мальчик»

«Мужчины тоже вяжут. Я увлекаюсь вязанием крючком не первый год. В основном делаю игрушки, но иногда и одежду для собаки»

«Маришка — котенок, которого достали из трансформаторной подстанции. Немного капризуля, кокетка и невероятная милашка в одном флаконе»

«С ней пришла знакомиться женщина, которая ожидала, что все котята сразу же ведут себя дружелюбно с незнакомцами и охотно идут к ним на руки. Но Маришка испугалась такого напора. В итоге не захотела сидеть на руках у чужого человека, который очень настаивал на обнимашках, вернулась ко мне на руки и замурчала».

«Моему „гомерчу“ в этом году исполняется 6 лет»

Он выглядит неплохо для своего возраста! Мой с трудом запрыгивает на кровать и не ходит так далеко, как раньше. Чем вы его кормите? © Rightinthepiehole / Reddit

«Настало время для купания»

Как же я вас понимаю. Тем количеством воды, которое выплескивается во время купания, можно повторно наполнить ванну. © ryguy5 / Reddit

«Кот моей мамы, зовут Семен»

«Ради первоапрельской шутки я заменила майонез на йогурт и наблюдала, как мои ученики в шоке смотрели, как я ем»

«Коллега и его сосед любят подкалывать друг друга. Вот что один из них обнаружил сегодня утром»

«Сегодня забрали этого малыша себе»

«Кто-то дал мне совет: „Он не сможет упасть, если будет на полу“. Спасибо, дружище!»

Речной круиз. Все места уже забронированы

Ctrl + C, Ctrl + V

Ну и как тут не взять?

«Счастливой Пасхи! Работаю водителем такси. Вот так я украсила машину для своих пассажиров»

«Да, это мой мальчик!»

Ходят слухи, что у фотографа, заснявшего это облако, по сей день не сходит улыбка с лица